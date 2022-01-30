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Gündem Belge yok, önü yok, arkası yok, laf çok! CHP'li Özgür Özel'den yine algı operasyonu
Gündem

Belge yok, önü yok, arkası yok, laf çok! CHP'li Özgür Özel'den yine algı operasyonu

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Telekom’un kamulaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında faturanın millete kesileceğini iddia eden, gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-01-30 16:19:00 - 2022-01-30 16:20:10
Belge yok, önü yok, arkası yok, laf çok! CHP'li Özgür Özel'den yine algı operasyonu

YENİ AKİT / ANKARA

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Telekom’un kamulaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden gerçeği yansıtmayan bir paylaşım yaptı.

Özel, paylaşımında “Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini alabilmek için hisse sahibi bankalarla kredi pazarlığı yapmaktadır. Bu, Türk Telekom'un, özelleştirilmesinden sonra kamulaştırılmasında da millete fatura çıkarılacağının işaretidir. Bu konu TBMM'de ele alınmalıdır” iddialarında bulundu.

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