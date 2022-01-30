Belge yok, önü yok, arkası yok, laf çok! CHP'li Özgür Özel'den yine algı operasyonu
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Telekom’un kamulaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Özel, paylaşımında faturanın millete kesileceğini iddia eden, gerçeği yansıtmayan ifadeler kullandı.
YENİ AKİT / ANKARA
CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Türk Telekom’un kamulaştırılmasına ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden gerçeği yansıtmayan bir paylaşım yaptı.
Özel, paylaşımında “Varlık Fonu, Türk Telekom'un yüzde 55 hissesini alabilmek için hisse sahibi bankalarla kredi pazarlığı yapmaktadır. Bu, Türk Telekom'un, özelleştirilmesinden sonra kamulaştırılmasında da millete fatura çıkarılacağının işaretidir. Bu konu TBMM'de ele alınmalıdır” iddialarında bulundu.