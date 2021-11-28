Beleşçi Ekrem, AK Parti’nin projelerini sahiplendi

Göreve geldiği günden bu yana algı ve manipülasyonla mega kenti oyalayan CHP’li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, çareyi AK Parti döneminde yapımı bitmek üzere olan projeleri sahiplenmekte buldu. CHP’li İBB Meclis üyelerinin red oylarına rağmen AK Parti’nin icraatçı profili sayesinde nihayetlenen projeler İmamoğlu için cam simidi oldu. Önceki yönetim tarafından yapımına başlanan kent ormanları, atık yakma tesisleri, toplu konutlar ve daha birçok eser İmamoğlu tarafında açıldı.

İstanbul projeye hasret

Laylaylom belediyeciliğiyle 3 yıllık görev süresi içerisinde İstanbul’u 25 yıl geriye götüren CHP’li İmamoğlu, AK Parti’nin temelini attığı ve bitirmek üzere olduğu projeler de olmasa İstanbul’u açılışa hasret bırakacaktı. 2018 yılında CHP’li İBB Meclis üyelerinin karşı çıktığı Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi, önceki gün İmamoğlu, CHP Lideri Kılıçdaroğlu ve İP’li Meral Akşener’in katılımıyla açıldı. AK Parti’nin yapımını yüzde 90 oranında tamamladığı projeye çöken İmamoğlu, yılda bir milyon ailenin elektriğini üreteceğiz diyerek de adeta emek istismarı gerçekleştirdi. AK Partili İBB yönetimi tarafından 2017’de temeli atılan Silivri KİPTAŞ 3. Etap konutları da o dönem “Güneşimizi kesmeyin”, “Rüzgârımızı engellemeyin” diyen CHP’liler tarafından engellenmek istenirken, Ekrem İmamoğlu tamamlanan konutların kura çekim törenine katılarak projeyi sahiplendi.

İmamoğlu, Beylikdüzü Belediyesi Başkanlığı’nda danışmanı olan Gezi davası sanığı Tayfun Kahraman’ı İBB Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı görevine getirdi. İBB yöneticisi Kahraman, Bayrampaşa’daki 2 bin 270 konutluk AK Partili İBB’nin projesine dava açan isim olarak biliniyordu. Aynı İmamoğlu, dün göreve getirdiği isimler tarafından engellenmek istenen projenin açılışını gerçekleştirmekten zerre kadar utanmadı. CHP’ye yakın sosyal medya hesapları, “Kuzey Ormanlarını eğlence parkına çevirmenin ismi ‘Kent Ormanı’ oldu diyerek” AK Parti döneminde yapımına başlanan Kemerburgaz Kent Ormanı’na karşı çıkarken, CHP’li İmamoğlu, “İmara değil halka açıyoruz” diyerek açılışını yaptığı projeyi sahiplenmişti. Kadıköy’de bulunan Kurbağalıdere Islah Projesi’ne 2010’da Kadir Topbaş’ın talimatıyla başlandı. Ak Partili İBB’nin ıslah projesine 2013’te CHP meclis grubu topluca karşı çıktı ve red oyu verdi. İmamoğlu ise Ak Parti döneminde % 95’i tamamlanan projeye çöktü.

Tek proje: Temel atmama

Öte yandan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun ‘Gerek yok böyle bir yatırıma’ diyerek temel atmama töreni yaptığı Silahtarağa İleri Biyolojik Arıtma Tesisi sonrasında İSKİ Genel Müdürü Raif Mermutlu’dan itiraf gibi bir açıklama gelmişti. TBMM Müsilaj Sorununu Araştırma Komisyonu’nun İstişare Toplantısı’nda konuşan Mermutlu yaptığı sunumda, İstanbul’da atıksu probleminin tamamen çözülmesi için 16 büyük tesise ihtiyaç olduğunu belirmişti.