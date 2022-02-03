Belediyeyi uzaktan yönetiyorlar! Biri Cenevre'de diğeri de...

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İstanbullu karla bir başına mücadele ederken, CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu İngiliz büyükelçi ile bir kayak merkezinde, sözcüsü Murat Ongun da Cenevre'de lüks bir kayak merkezinde tatilde ortaya çıkmıştı.

Biri Cenevre'de diğeri de...

CHP'li Adalar Belediye Başkanı Erdem Gül de Twitter hesabından koronavirüse yakalandığını duyurdu. Gül mesajında, tıpkı İmamoğlu ve Ongun gibi işlerini uzaktan yürüteceğini belirterek, şunları söyledi:

Covid testim pozitif çıktı. İşlerimizi bir süre uzaktan sürdüreceğiz. Belediyemiz görevinin başındadır. Kısa bir süre sonra Adalarımızın sokaklarında buluşmak üzere. Herkese sağlıklı günler dilerim.

Gül'ün mesajına Twitterdan cevap veren Murat Ongun, "Geçmiş olsun, acil şifalar dileriz." dedi.