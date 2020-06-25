Belediyeyi dar boğaza soktuğunu itiraf etti! Mansur Yavaş belediye personelini ücretsiz izne çıkarıyor

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haber Global'de telefonla bağlandığı canlı yayında belediyenin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ve çok sayıda işçiyi ücretsiz izne çıkaracaklarını söyledi.

3 bin personel almıştı

Yavaş geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 3 bine yakın personel alımı yapmıştı. Belediye personellerini ücretsiz izne çıkarma açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Yavaş, bunu insanların musluğundan suyu akıtmak için gereken bir tedbir olduğunu söyledi. Konuyu belediye meclisinde gündeme getireceklerini belirten Yavaş, meclis üyelerini de izin verilmezse "Sonucuna hep beraber katlanacağız" diyerek tehdit etti.