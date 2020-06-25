  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem

Belediyeyi dar boğaza soktuğunu itiraf etti! Mansur Yavaş belediye personelini ücretsiz izne çıkarıyor

Geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir belediyesine 3 bine yakın personel alımı yapan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, katıldığı canlı yayında belediyeyi ekonomik olarak dar boğaza soktuğunu itiraf ederek, çok sayıda personeli ücretsiz izne çıkaracaklarını söyledi.

Yeniakit Publisher
2020-06-25 15:26:00 -

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Haber Global'de telefonla bağlandığı canlı yayında belediyenin ekonomik olarak zor günler geçirdiğini ve çok sayıda işçiyi ücretsiz izne çıkaracaklarını söyledi. 

3 bin personel almıştı

Yavaş geçtiğimiz aylarda Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne 3 bine yakın personel alımı yapmıştı. Belediye personellerini ücretsiz izne çıkarma açıklamasıyla tepkileri üzerine çeken Yavaş, bunu insanların musluğundan suyu akıtmak için gereken bir tedbir olduğunu söyledi. Konuyu belediye meclisinde gündeme getireceklerini belirten Yavaş, meclis üyelerini de izin verilmezse "Sonucuna hep beraber katlanacağız" diyerek tehdit etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2015 model Volkswagen Golf
Satılık 2015 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı