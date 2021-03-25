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Ekonomi Belediyeye KPSS’siz personel alımı! Adana Büyükşehir Belediyesi düz personel alımı ne zaman?
Ekonomi

Belediyeye KPSS’siz personel alımı! Adana Büyükşehir Belediyesi düz personel alımı ne zaman?

Adana Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalıştırmak üzere düz memur alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyuruda, KPSS ve mezuniyet şartsız 135 personel alımı yapılacağı bildirildi. Peki, Adana Büyükşehir Belediyesi düz personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-03-25 10:05:00 -
Belediyeye KPSS’siz personel alımı! Adana Büyükşehir Belediyesi düz personel alımı ne zaman?

Adana Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde faaliyet göstermekte olan Ulaşım AŞ bünyesine personel alımı yapacağını duyurdu. Yapılan duyurudan sonra personel alımının ne zaman yapılacağı ve başvuru şartları merak konusu oldu. İşte merak edilen haberin detayları…

Adana Büyükşehir Belediyesi personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkanlığı tarafından yapılan personel alım duyurusunda adayların, 25 Mart 2021 tarihine kadar özgeçmişleri ve kimlik fotokopileriyle [email protected] adresine mail yoluyla başvuru yapmaları isteniyor.

Adana Büyükşehir Belediyesi personel alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak,

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3- Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir

suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin

güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp,

rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, görevi kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat

karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya

kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4- Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

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