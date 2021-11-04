  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Belediyeye ait depodan malzeme çalarken suçüstü yakalandılar
Yerel

Belediyeye ait depodan malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Zonguldak'ta belediyeye ait depodan malzeme çaldıkları sırada suçüstü yakalanan şahıslar adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 22:09:00 -
Belediyeye ait depodan malzeme çalarken suçüstü yakalandılar

Zonguldak’ta belediyeye ait depodan malzeme çalan 4 kişi suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçüstü yakalandılar

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak’ın Kilimli ilçesi Çatalağzı beldesi Cumayanı Mahallesi'nde, sabah 04.30 sıralarında, Çatalağzı Belediyesine ait depoda bulunan malzemeleri çalmaya çalışan, O.E., Ç.D., S.A. ve K.D. isimli şahıslar, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından suçüstü yakalanarak gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı
Gündem

'İmam hatipler kapatılsın' yazmak istediği Everest'te kabusu yaşadı! Rehin tutulan avukatı Türkiye kurtardı

Everest'te karlara 'imam hatipler kapatılsın' yazmak istediğini söyleyen Avukat Merve Bakdur, Everest'e tırmanırken fenalaştı. Ambulans heli..
Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sözleri
Medya

Teşkilat oyuncusundan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz sözleri

Teşkilat dizisinde Halit Başkan rolü ile karşımıza çıkan Turgut Tunçalp, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle ilgili konuştu...
Rusya ve İran’ın arkasına sığınıyorlardı! Ermenistan'a flaş teklif
Dünya

Rusya ve İran’ın arkasına sığınıyorlardı! Ermenistan'a flaş teklif

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, kriz halinde oldukları ve Karabağ'da Rusya ile İran'ın arkasına sığınan Ermenistan ile ilgili açıklam..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay