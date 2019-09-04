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Belediyenin 5 aylık çalışmaları anlatıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen basın toplantısında31 Mart seçimlerinden sonra belediyenin5 aylık çalışmaları anlatıldı.

04 Eylül 2019 Çarşamba 13:51
Belediyenin 5 aylık çalışmaları anlatıldı

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen basın toplantısında31 Mart seçimlerinden sonra belediyenin5 aylık çalışmaları anlatıldı.


Süleymanpaşa Belediyesi tarafından bir otelde düzenlenen basın toplantısına , AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Yel, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, AK Parti Süleymanpaşa İlçe Başkanı Sezai Çetin, belediye başkan yardımcıları ve belediye meclis üyeleri katıldı.


Toplantıda Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, göreve geldiği süre boyunca yapılan çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.


Daha sonra Milletvekili Mustafa Yel söz alarak, "Süleymanpaşa Belediyemizin 4,5 aylık kısa bir süre yaptığı çalışmaları memnuniyetle izledik. Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Tekirdağ’da çok şükür Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın her zaman bahsettiği gönül belediyeciliğine kavuşan vatandaşlarımız var artık. Bizlerde ekip olarak buraya en iyi hizmetlerin getirilmesi gayreti içerisinde olacağız” dedi.

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Haber Tarihi: 04 Eylül 2019 Çarşamba 13:51
  1. doğa

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