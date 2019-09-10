Belediyelerin mali durumları konuşulacak

Sezaş Erhan yeniakit.com.tr

Yeni Akit’in aldığı bilgiye göre, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılacak toplantıya 11’i CHP’li ,1’i MHP’li, 3’ü kayyım atanan ve 15’i de AK Partili olmak üzere toplamda 30 büyükşehir belediye başkanı katılacak.

Toplantı saat 13.00’de başlayacak

Külliyede Çarşamba günü saat 13.00 de başlayacak toplantıda yerel yönetim yapılanması ve mevzuatı, mali durumları, kaynak geliştirme konularının yanısıra şehrin sorunlarının dinleneceği, belediye başkanlarının taleplerinin not alınacağı öğrenildi. Erdoğan’ın ise Türkiye'nin kalkınmasında, gelişmesinde özellikle doğrudan halkın hayatına dokunan hizmetlerin ifasında yerel yönetimlerin çok önemli rolü olduğunu ifade edeceği belirtildi.