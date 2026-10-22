Yılkı atları karla kaplı Munzur’da görüntülendi! 3 bin 300 rakımda özgürce dolaşıyorlar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Erzincan-Tunceli sınırındaki 3 bin 300 rakımlı Munzur Dağları’nda yaşayan yılkı atları karla kaplanan arazide sürüler halinde görüntülendi.
Munzur Dağları’nın yüksek kesimlerinde kış manzaraları kendini göstermeye başladı. Zirveleri beyaza bürüyen karın arasında otlayan ve sürüler halinde dolaşan yılkı atları, bölgenin doğal güzelliğini yansıtan görüntüler oluşturdu.