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Aktüel

Belediyeden yol genişletme çalışması

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kızılay Mahallesi 1029 numaralı sokakta yol genişletme çalışmalarını başlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-28 09:11:59 -
Belediyeden yol genişletme çalışması

Erzincan Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Kızılay Mahallesi 1029 numaralı sokakta yol genişletme çalışmalarını başlattı.


İlk olarak sokakta bulunan eski yapıların bahçe duvarları yeni imar planına göre geri çekilerek genişletme çalışmaları sürdürülüyor. Kızılay mahallesindeki çalışmaların yanı sıra ekipler Ulalar Barış Mahallesinde doğalgaz alt yapı çalışmaları nedeniyle tahrip olmuş sokaklarda da tadilat çalışmalarını yürütüyor.

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