  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Belediyeden kritik uyarı: O ağaçlardan meyve yemeyin!
Yerel

Belediyeden kritik uyarı: O ağaçlardan meyve yemeyin!

Düzce Belediyesi, Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği’ne karşı ilaçlama yapacak. Yapılan duyuruda 3 gün boyunca ağaçlardan meyve yenmemesi isterdi.

Yeniakit Publisher
2022-06-20 16:15:00 -
Belediyeden kritik uyarı: O ağaçlardan meyve yemeyin!

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele dahilinde ilaçlama yapılıyor.

Düzce Belediyesi Bahçeşehir bölgesinde ki ağaçları ilaçlayacak. Belediyeden yapılan duyuruda; “Ekiplerimiz tarafından Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgi mücadele dahilinde ilaçlama yapacak. Yapılan ilaçlama sonrasında bölgede erik, dut, kiraz ağaçlardan 3 gün süreyle meyve yemeyin. Üç günün sonunda da toplanan meyveleri bol su ile yıkanarak tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatine” denildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23