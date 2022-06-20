Belediyeden kritik uyarı: O ağaçlardan meyve yemeyin!

Yurdun büyük bir bölümünde etkili olan Amerikan Beyaz Kelebeği ile mücadele dahilinde ilaçlama yapılıyor.

Düzce Belediyesi Bahçeşehir bölgesinde ki ağaçları ilaçlayacak. Belediyeden yapılan duyuruda; “Ekiplerimiz tarafından Bahçeşehir bölgesinde Amerikan Beyaz Kelebeği ile ilgi mücadele dahilinde ilaçlama yapacak. Yapılan ilaçlama sonrasında bölgede erik, dut, kiraz ağaçlardan 3 gün süreyle meyve yemeyin. Üç günün sonunda da toplanan meyveleri bol su ile yıkanarak tüketilmesi gerekmektedir. Vatandaşlarımızın dikkatine” denildi.