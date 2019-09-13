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Belediyeden kaçak hafriyat dökümüne karşı sıkı denetim

Elazığ’da kaçak hafriyat dökümüne karşı belediye ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdiği bildirildi.

13 Eylül 2019 Cuma 13:11
Belediyeden kaçak hafriyat dökümüne karşı sıkı denetim

Elazığ’da kaçak hafriyat dökümüne karşı belediye ekipleri sıkı denetim gerçekleştirdiği bildirildi.


Elazığ Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, hafriyat toprağı ve inşaat,yıkıntı atıklarının Kontrolü yönetmeliği gereğince kent içinde çevresel ve görsel kirliliğin önlenebilmesi amacıyla kaçak hafriyat dökümü denetimi yapıyor. Ekiplerin yoğun olarak yaptığı çalışmalarla 2 milyon 622 bin 949 metreküp hafriyat atığının depolanarak tekrar geri dönüşümle kullanıldığı belirtildi.


Belediyeden yapılan açıklamada, "Elazığ ili sınırları içerisinde oluşan hafriyat atıklarının kontrollü bir şekilde depolanması, dolgu, peyzaj gibi diğer uygulamalarda kullanımı ve geri kazanımı amacıyla Güney Çevre Yolu Meryem Dağı eski maden ocağı mevkisinde bulunan alan hafriyat sahası olarak belirlenmiş ve kullanıma açılmıştır. Kaçak hafriyat dökümünü önlemek amacıyla uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı ile hafriyat taşımacılığını takip eden Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekiplerimiz, hafriyat kamyonlarının hafriyatlarını nereye döktüklerini uydudan takip ederek, belirlenen alan dışındaki alanlara hafriyat dökülmesini önlüyor. Çöpten Enerji Üretim Tesisi, ambalaj atıklarının geri dönüşümü, atık yağların toplanması, atık pillerin toplanması, hava kirliliği kontrolü, gürültü kirliliği ve kontrolü, tıbbi atıkların kontrolü, ömrünü tamamlamış lastiklerin kontrolü ve güneş enerji sistemleri gibi birçok çevreci çalışmaya imza atan ekiplerimiz, inşaat ve yıkıntı atıklarının kontrolünü, geri kazanımını sağlayarak da çevresel anlamda şehrin geleceğine katkı sağlıyor. Bu doğrultuda yaklaşık 2 milyon 622 bin 949 metreküp hafriyat atığı depolanarak tekrar geri kazanılmış,kullanılmıştır"denildi.


Belediyenin çevreci yatırımlara büyük önem verdiği, bu kapsamdahafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarının hafriyat depolama sahası dışına dökerek çevresel kirliliğe sebep olan özel ve tüzel kişilere idari para cezası uygulandığı aktarılan açıklamada; "Hafriyat, inşaat ve yıkıntı atıklarını taşıyacak özel ve tüzel kişilerin Taşıma İzin Belgesi almaları gerekmektedir. Taşıma İzin Belgesini alacak kişilerin araçlarına uydu araç takip sistemine uyumlu, damper hareketlerine duyarlı GPS cihazı taktırmaları zorunludur. Sisteme dahil olmayan taşıyıcıların taşımacılık yapmalarına izin verilmeyecek ve bu kişilere idari para cezası uygulanacaktır. Ayrıca tüm vatandaşlarımızın çevreci bir yaklaşımla kaçak dökümleri takip etmeleri ve görüntü kayıtlarını belediyemiz 153 Beyaz Masa hattına ulaştırmaları gerekmektedir"ifadelerine yer verildi.

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 13:11
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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