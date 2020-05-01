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Aktüel

Belediyeden 70 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:09:29 -
Belediyeden 70 yaşındaki kadına doğum günü sürprizi

TOKAT (AA) - Tokat'ta Turhal Belediyesi ekipleri yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle evden çıkamayan 70 yaşındaki Nergiz Yelden'e doğum gününde pastayla sürpriz yaptı.

Antalya'da yaşayan Derya Yelden, Turhal Belediye Başkanı İlker Bekler'e sosyal medya hesabından ulaşarak Nergiz Yelden'in 1 Mayıs'ta doğum günü olduğunu ancak kendisinin gelemediğini belirterek annesine pasta götürülmesini rica etti.

Zabıta ekipleri Bekler'in talimatıyla doğum günü pastasını alarak Ray Mahallesi'nde yaşayan Nergiz ve Ahmet Yelden çiftinin evine gitti.

Ellerindeki pastayla görevlileri karşılarında gören Yelden çifti, kızlarının kendilerine sürpriz yaptığını öğrenince de mutlu oldu.

Sürpriz karşısında heyecanlandığını belirten Nergiz Yelden, "Teşekkür ederim. Heyecanımdan bir şey diyemiyorum. Çocuğum da, başkanım da sağ olsun." dedi.

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