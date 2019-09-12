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Belediyede kadro verilmeyen İYİ Parti'den CHP'ye sert tepki! "Emek verdiğimiz ittifak sarsıldı"

İYİ Parti Akhisar Teşkilatı, CHPli Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun iki parti arasındaki ittifak protokolüne uymadığını öne sürerek, belediye binası önünde eylem yaptı.

12 Eylül 2019 Perşembe 19:19
Belediyede kadro verilmeyen İYİ Parti'den CHP'ye sert tepki! "Emek verdiğimiz ittifak sarsıldı"

İYİ Parti Manisa İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun, iki parti arasındaki protokole rağmen belediye kadrosunda İYİ Partililere yer vermediği belirtildi.

Dutlulu'ya tepki gösteren parti mensuplarının belediye önünde toplandığı bildirilen açıklamada, daha sonra üzerinde "Adalet" yazılı siyah çelengin belediye binasına bırakıldığı kaydedildi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu, Dutlulu'nun iki parti arasındaki ittifak ruhuna aykırı davrandığını savundu.

Kındıroğlu, şunları kaydetti:

''Akhisar Belediyesine üçüncü belediye başkan yardımcısının da atanması haberi üzerine aylardır emek verdiğimiz ittifakın sarsıldığını ve verilen sözlerin de tutulmadığını görüyoruz. Bu aynı zamanda siyasi etik ve dürüstlüğe de sığmaz. Yaşamayı istemediğimiz bu gelişmeler ışığında ittifak ruhunu zedeleyen Akhisar Belediye Başkanı ve Akhisar CHP İlçe Örgütünü kınıyorum.''

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Haber Tarihi: 12 Eylül 2019 Perşembe 19:19
  1. İYİ Parti Akhisar İlçe Başkanı Mustafa Kındıroğlu
  2. Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu
  3. Akhisar
  4. İYİ Parti
  5. İYİ Parti Manisa İl Başkanlığı

YORUM YAZ

  • Tata Tonga Tata Tonga 12 sa önce
    Evet emekli çok rahatlıyorum... seni ne rahatlatıyor? Rahat mısın? Mutlu musun? Huzurlu musun? Afiyettesin inşallah...
  • ChpkkChpkk13 sa önce
    Hizmetin seni beni olmaz hani nedir bu hizmet aşkı ? Yoksa size ekmek düşmedi mi ? Koltuk sevdasına MHP'den kaçanlar, yine koltuksuz mu kaldı ?
  • emekliemekli13 sa önce
    tata tonga;kendinizi böyle mi rahatlatıyorsunuz.
  • MuroMuro13 sa önce
    Iyi olmus beter olun.
  • AyhqnAyhqn14 sa önce
    Ne oldu kemik vermediler mi size?
  • saddisaddi14 sa önce
    yazıklar olsun sizin gibi milliyetçi görünen zerdüştlere. iyi olmuş. size müstehak.
  • Tata Tonga Tata Tonga 14 sa önce
    Sıkıyorsa TRT halkında Osman Öcalan kararını da haber yapsanıza... CHP ye vurmak kolay, iyi partiye vurmak kolay, İmamoğlu'na vurmak kolay, Davutoğlu na, Babacan a vurmak kolay... hadin yiğitler... hani Hakkın yanındaydınız? Haksızlıklar karşısında susmuyordunuz?

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