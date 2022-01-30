Belediye taşınmazları kiraya verilecek

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre Mülkiyeti Ortaca Belediye Başkanlığı’na ait ilanla adresleri, nitelikleri ve muhammen bedelleri ile geçici teminat tutarları belirtilen 12 adet taşınmaz, 15.02.2022 tarihinde ilanla duyurulan saatte, Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No: 105 Ortaca / Muğla adresindeki “Ortaca Belediye Encümen Salonu” nda İhale Komisyonu (Encümen) huzurunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre “ Açık Teklif Usulü” ve ilandaki sırası ile 01.03.2022 tarihinden itibaren kiraya verilecek.

İhale dokümanı (Şartname, Adres beyanı, Yer Görme ve Borcu Yoktur Belgeleri) Atatürk Mahallesi Atatürk Bulvarı No=105 Belediye Hizmet Binası /Mali Hizmetler Müdürlüğü- Ortaca- Muğla adresinde ücretsiz olarak görülebilir.

İsteklilerin istenen belgelerle birlikte 14.02.2022 tarihi saat:16:00’ya kadar Mali Hizmetler Müdürlüğüne alındı belgesi karşılında belgeleri teslim ederek ihale tarih ve saatinde Belediye Encümen Salonunda hazır bulunmaları gerekmektir.

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