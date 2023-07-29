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Yerel Belediye SMS'le uyardı: 45 günlük su kaldı!
Yerel

Belediye SMS'le uyardı: 45 günlük su kaldı!

Yeniakit Publisher
2023-07-29 10:58:00 -
Belediye SMS'le uyardı: 45 günlük su kaldı!

Edirne'nin Keşan Belediyesi tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığı belirtildi.

Edirne'nin Keşan Belediyesi tarafından vatandaşlara gönderilen mesajda, ilçenin 45 günlük suyunun kaldığı belirtildi.

İlçeye içme suyu sağlayan Kadıköy Barajı'nda su seviyesi 4 milyon metreküpe geriledi.

Susuzluk tehlikesi üzerine, vatandaşlar belediye tarafından gönderilen SMS'le uyarıldı.

Vatandaşlara iletilen mesajda, "45 günlük suyumuzu tasarruflu kullanalım. Mevsim normallerinin üzerindeki sıcaklıklar ve kuraklık nedeniyle Kadıköy Barajı başta olmak üzere tüm su kaynaklarımız hızla tükeniyor. Bu sebeple tasarruf ve bilinçli tüketime dikkat ederek, çevrenizde halı yıkayan, bahçesini sulayan, araçlarını yıkayanları ve suyu bilinçsizce kullananları uyarın ya da Alo 153 Hattı'mızı arayarak bize bildirin. Geleceğimiz ve çocuklarımız için su kaynaklarımızı koruyalım, suyu tasarruflu kullanalım" ifadeleri yer aldı. (İLKHA)
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