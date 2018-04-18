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Belediye seçimleri ne zaman? Muhtarlık seçimleri ne zaman?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim tarihlerini açıklamasının ardından yerel seçim tarihleri merak konusu oldu.

18 Nisan 2018 Çarşamba 19:57
Belediye seçimleri ne zaman? Muhtarlık seçimleri ne zaman?

YSK Başkanı Sadi Güven'in açıklamasından 2 seçim için de hazır olduklarını belirtti. Güven açıklamasında yerel ve genel olmak üzere 2 seçimi de 24 Haziran'da yapılacağını duyurdu. Hazırlıklarının tamam olduğunu belirten YSK başkanı, TBMM'den yayınlanacak olan yasayı bekleyeceğini söyledi. 

YSK başkanı Sadi Güven, daha önce de yapılan seçimlerde Yüksek Seçim Kurulu'nun 56 günde seçim tamamladığını da belirtti.

BAŞBAKAN DA DUYURDU

Başbakan Yıldırım da Çankaya Köşkü'ndeki yaptığı açıklamada yerel seçimlerinin tarihini 24 Haziran'da olacağını açıkladı.

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 19:57
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