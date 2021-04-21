Belediye personel alımı | Şanlıurfa SYDV personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Şanlıurfa Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde çalıştırmak üzere personel alımı yapılacağı İŞKUR üzerinden bildirildi. İŞKUR üzerinden yayınlanan personel alım ilanına başvuru yapacak adayların, 18-35 yaş aralığında olması isteniyor. İşte merak edilen haberin detayları…

SYDV personel alımı ne zaman nasıl başvuru yapılır?

Şanlıurfa Siverek Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı personel alımına başvuru yapmak isteyen adaylar, 30 Nisan 2021 tarihine kadar başvuru yapmalıdırlar. Salgın sebebiyle başvuruların ilan metninde yayımlanan başvuru adresi üzerinden online olarak belirtilen tarihler arasında yapılacağı ifade edildi.

SYDV personel alım başvuru şartları nelerdir?

1-T.C vatandaşı olmak

2- Kamu haklarından mahrum bulunmamak

3-Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmak

4-18 yaşını bitirmiş olmak ve 35 yaşını doldurmamış olmak

5-Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış veya muaf olmak ya da askerlikle ilişkisi bulunmamak

6- Müracaat tarihinden önceki son 1 yıldır Siverek’te ikamet ediyor olmak

7-Sosyal İletişim becerisine sahip olmak

8-Sürücü belgesi sahip olmak

9-Bilgisayar İşletmenliği sertifikasına sahip olmak