0553 313 94 23

Belediye Kütahyaspor’da Enes Nalbantoğlu yuvaya geri döndü

Belediye Kütahyaspor, 2017-2018 sezonunda Kütahyaspor forması giyen, 24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu’nu renklerine bağladı.

15 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
Belediye Kütahyaspor’da Enes Nalbantoğlu yuvaya geri döndü

Belediye Kütahyaspor, 2017-2018 sezonunda Kütahyaspor forması giyen, 24 yaşındaki başarılı kanat oyuncusu Enes Nalbantoğlu’nu renklerine bağladı.


TFF 2.Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübünden transfer edilen 1995 Sakarya doğumlu Enes Nalbantoğlu, futbol hayatına 2006 yılında Fenerbahçe alt yapısında başladı. Daha sonra sırasıyla Sakaryaspor, Sakarya Tüvasaş Demirspor ve Serdivanspor’da forma giyen Nalbantoğlu, 2015 yılında Beylerbeyispor’da profesyonel oldu ve bir süre sonra tekrar amatöre dönerek; Sapanca Gençlikspor, Bornova Yeşilovaspor, Nevşehir Belediyespor, Kütahyaspor, Çengelköy takımlarında oynadı.


2017-2018 sezonunda 13 maçta Kütahyaspor forması giyen Enes Nalbantoğlu, mavi laciverti forma ile oyuna sonradan girmesine rağmen 4 gole imzasını attı ve devre arasında ayrılarak sezonu Çengelköy’de tamamladı. Geçtiğimiz sezon BAL’da şampiyon olduktan sonra 3.Lig’e yükselen Somaspor ile antrenmanlara çıkan Enes Nalbantoğlu; 1.Lig ekiplerinden Kardemir Karabükspor’un radarına girerek kırmızı mavili ekibin kampına davet edildi, Kardemir Karabükspor’un transfer yasağına takılarak TFF 2.Lig ekiplerinden Manisa Futbol Kulübü ile tekrar profesyonelliğe adım atıp, devre arasında TFF 3.Lig ekiplerinden Sultanbeyli Belediyespor’a transfer olup 12 maçta 1 gol kaydederek sezonu tamamladı.


TFF 3.Lig’de 12 maçta 1 golü, BAL’da 63 maçta 25 golü bulunan Enes Nalbantoğlu, mavi lacivertli forma ile yarım kalan bir hikayesi olduğunun altını çizerek, “ İki sezon önce büyük bir gururla giydiğim mavi lacivertli forma ile yarım kalan bir hikayem var, o zaman da sezona şampiyonluk parolası ile başlamış devre arasında ayrılmak zorunda kalmıştım. Bu sezon Belediye Kütahyaspor’un 3.Lige yükselmesi için gayret edip yarım kalan hikayemi tamamlamak istiyorum” dedi.(EFE-)

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 15 Ağustos 2019 Perşembe 14:45
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Roma Cengiz'in sözleşmesini 2023 yılına kadar uzattı
    1. Roma Cengiz'in sözleşmesini 2023..
    2. Bulgaristan Açık Badminton Şampiyonası
    3. Yurt dışına kaçarken Kırklareli’de..
    4. Roma, Cengiz Ünder'in sözleşmesini..
    5. Diyarbakır'da feci zincirleme kaza!..
    6. Galatasaray, Denizlispor maçına hazır
    7. PKK'ya ağır darbe! Hepsi imha edildi
    8. Arazi kavgasında evi ateşe..
    9. Pençe Harekatı'nda ele geçirilen..
    10. Cübbeli Ahmet Hoca'dan önemli ziyaret!..
    11. Katliam gibi kaza: 4 ölü, 4'ü ağır 8..
    12. Temmuz’da eriğin fiyatı yüzde 41.44..
    13. Motor kazası kameraya yansıdı
    14. Güney Kore'den Japonya'ya yeşil ışık
    15. Belediye Kütahyaspor’da Enes..
    16. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    17. Şehir Hatları'nda bayram yoğunluğu
    18. Ağar: “Türk-İş Genel Başkanı Atalay..
    19. Ayçiçekte rekolte beklentisi 200 bin..
    20. BES'te kategorilerine göre en fazla..
    21. Kavurma nasıl yapılır Hazır kavurma..
    22. Köyler arası futbol turnuvasının..
    23. Fındık üreticilerinin harman nöbeti
    24. Ağrı’da intihar
    25. Kaldırımda yürürken üzerine cam düşen..
    26. Selim’e Millet Bahçesi ve Mesire Alanı..
    27. İşte FETÖ’cü alçakların hainliği.....
    28. Esed'den skandal adım! Türk üssü..
    29. Roma, Cengiz Ünder’in sözleşmesini..
    30. Bellona Kayseri Basketbol'da transfer..
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Terör sevici Canan Kaftancıoğlu’ndan Türkiye’ye ‘düşman ülke’ muamelesi
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    Eski Milli Görüş’çüden büyük övgü: Erdoğan bunu yapabilen tek liderdir
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    İstanbul Havalimanı'nı sürekli kötüleyen solculara.. Gökçek'ten dikkat çeken paylaşım
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    ABD'den yeni F-35 hamlesi!
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita
    İlk kez paylaşıldı! İşte ABD'nin Türkiye'ye dayattığı 3 harita

    Günün Karikatürü

    15 Ağustos 2019
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Güvenlik güçlerinde 15 Ağustos teyakkuzu
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması
    Selahattin Demirtaş'tan Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan açıklaması