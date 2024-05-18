Belediye kasasından herkese içki! İşçi cefada başkan sefada

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Yönetimin tepe noktasındaki yandaşlarını belediyenin kasasından Hollanda’ya lüks tatile yollayan, işçilerin maaşlarını ödeme sorunu yaşadığı için kendi çalışanları tarafından eleştiri yağmuruna tutulan ve avukatlığını üstlendiği turistleri dolandırıldığı için hakkında soruşturma başlatılan CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, şimdi de alkol rezaletiyle gündeme geldi.

İzmir ve Kuşadası çevresinde işlettiği mekanlarla tanınan, bölgenin ekmeğini bugüne dek fazlasıyla yemiş olan Belediye Başkan Vekili Tibet Özer, katıldığı etkinlikte sahneye çıkarak konuşma yaptı. Özer, “Kıymetli başkanım Günel’e bizimle birlikte olduğu için sonsuz teşekkür ediyorum. Hepinizden tek ricam sabaha kadar durmadan eğlenin. Bir de sizlere sürprizim var, sayın başkan Ömer Günel’den hepinize birer tane tekila” dedi.

Terakkiden tek anladığı kafa çekmek olan CHP’lilerin bin bir skandala karışmış olmasına rağmen utanmadan insan içine çıkmaları, milletin aklıyla alay edercesine eğlenip belediye işçilerinin parasını ödeyemediği halde çalışanların parasını eğlenceye ayırmaları, alın teri kurumadan hak ettikleri parayı almaları gereken emekçilerin rızkıyla insanlara alkollü içki ısmarlamaları, CHP’nin bu ülkenin değerlerine ne kadar aykırı olduğunu ve hiçbir ahlaki sınırları olmadığını bir kez daha gözler önüne serdi.

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İşçiler paralarını alamıyor

Kuşadası Belediyesi’ndeki işçilerin, maaş konusundaki sorunları gündemdeki tazeliğini koruyor. Zira Tüm Yerel Yönetim Çalışanları Sendikası (TÜM YEREL-SEN) tarafından düzenlenen dayanışma toplantısında, çalışanlar arasında maaş ve çalışma koşulları ile ilgili şikayetlerin dile getirildiği belirtilmişti.

Sinan Burhan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel İşçi maaşlarını ödeyemiyor ama herkese tekila içki ısmarlıyor.” diyerek tepkisini dile getirdi.

Gelir – gider dengesizliği had safhada

Belediyeye yöneltilen eleştirilerden bir diğeri ise, yönetimin şeffaf olmaması ve bütçe dengesizliği. Belediyenin 2024 yılı bütçesi onaylanmış olmasına rağmen, gelir-gider dengesizliği ve bütçedeki bazı kalemlerin yüksekliği eleştiri konusu olmuştu. Örneğin, Destek Hizmetleri Müdürlüğü’ne ayrılan 357 milyon 53 TL'lik bütçe, aklıselim kesimler tarafından fazla bulunmuştu.

Turistleri dolandırmış

İsmi skandallarla ve yolsuzlukla anılan CHP’li Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel’in, avukatlığını üstlendiği iki İrlanda vatandaşını dolandırmaktan hakkında soruşturma açılmıştı.

Hollanda’da lüks tatil

Kuşadası Belediyesi Başkan Yardımcısı Özgür Batçıoğlu ve Atıl Ulaş Bengi, “fuar” adı altında Hollanda’da 1 milyon 383 bin lira harcayarak, 5 yıldızlı otelde lüks tatil yaptığı ortaya çıkmıştı. Yeni Akit Muhabiri Sebahattin Ayan söz konusu skandala dair detaylı bilgileri aktarmıştı.