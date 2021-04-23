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Ekonomi Belediye itfaiye eri alımı | İBB itfaiye eri alımı ne zaman?
Ekonomi

Belediye itfaiye eri alımı | İBB itfaiye eri alımı ne zaman?

İBB Başkanlığına personel alımı yapılacağına dair ilan yayınlandı. Yayınlanan ilanda, İBB Başkanlığına 541itfaiye eri yapılacağı bildirildi. Yayınlanan ilandan sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesinin personel alımını ne zaman yapacağı merak konusu oldu. Peki, İstanbul Belediyesi zabıta memuru ve itfaiye eri alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Yeniakit Publisher
2021-04-23 22:19:00 -
Belediye itfaiye eri alımı | İBB itfaiye eri alımı ne zaman?

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığına personel alımı yapılacağı bildirildi. Yayınlanan duyuruya göre, en az KPSS 60 puan almış olmak şartı, lise ve ön lisans mezunu olmak şartı aranıyor. İşte merak edilen haberin detayları…

İBB itfaiye eri alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yayınladığı personel alım ilanına başvuru yapmak isteyen adayların 5.5.2021 – 1.6.2021 tarihleri arasında https://www.turkiye.gov.tr adresi üzerinden elektronik ortamdaki başvuru formunu doldurarak itfaiye eri alımına başvuru yapabilirler.

İBB itfaiye eri alım şartları nasıl nelerdir?

1-Türk Vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten

işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile

devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye

fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

Başvuru sırasında gerekli belgeler nelerdir?

1-Nüfus cüzdanı veya kimlik kartının aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

2- Mezuniyet belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

3 - 2020 KPSS sonuç belgesinin internet çıktısı (1 adet) - Yabancı Okul Mezunları için Denklik Belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

3-Askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı, - Görevini devamlı olarak yapmaya engel bir durumu olmadığına dair beyanı, - Sürücü belgesinin aslı ve Kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi (1 adet)

4- Biyometrik fotoğraf (başvuru formuna yapıştırılacak) (1 adet)

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