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Belediye işçilerine yaklaşık yüzde 50’lik zam

Şehzadeler Belediyesi, Hak-İş ve Yerel-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmeyle, Şehzadeler Belediyesinde çalışan 29 kadrolu işçi 2 yıllık sözleşme kapsamında yaklaşık yüzde 50 zam almış oldu.

14 Şubat 2019 Perşembe 15:15
Belediye işçilerine yaklaşık yüzde 50’lik zam

Şehzadeler Belediyesi, Hak-İş ve Yerel-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmeyle, Şehzadeler Belediyesinde çalışan 29 kadrolu işçi 2 yıllık sözleşme kapsamında yaklaşık yüzde 50 zam almış oldu.


Şehzadeler Belediyesinde çalışan 29 kadrolu işçiyi ilgilendiren, 2019-2020 yıllarını kapsayan iki yıllık toplu sözleşmede işçileri sevindirecek kararlar alındı. Şehzadeler Belediyesi, işçileri temsilen Hak-İş ve belediyeyi temsilen Yerel-Sen arasında imzalanan toplu sözleşmeye göre Şehzadeler Belediyesinde çalışan 29 işçi 2019 yılında ek kazanımlarla birlikte yaklaşık yüzde 25, 2020 içinde aynı şekilde olmak üzere toplamda yaklaşık yüzde 50 zam almış oldu.


İşçileri sevindiren toplu iş sözleşmesi Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik’in makamında düzenlenen törenle imzalandı. Başkanlık makamındaki imza törenine Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Hak-İş Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, Yerel-Sen adına Cavit Tokdemir katıldı.



“Tüm işçilerimize hayırlı olsun"


Şehzadeler’de çalışan işçilerin şartlarını iyileştirmek için her türlü imkanı değerlendirdiklerini ifade eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, “Şehzadeler Belediyemizde çalışan 29 kadrolu işçimizi kapsayan toplu sözleşmemizi imzaladık. İşçi ve İşveren sendikamızın yaptığı görüşmeler neticesinde çalışanlarımızı mutlu eden ve yeni kazanımlar elde ettikleri bir protokolü imzalıyoruz. Tüm çalışanlarımız için hayırlı olsun. Çalışanlarımız için ne yapsak azdır. Biz tüm imkanlarımızı zorlayarak onların şartlarını iyileştirebilmek için çabaladık. 2019-2020 yıllarını kapsayan 2 yıllık toplu sözleşmemiz hayırlı olsun” dedi.



İşçiler yeni kazanımlar elde etti


2019-2020 yıllarını kapsayan toplu iş sözleşmesinde işçilerin yeni kazanımlar elde ettiklerini ifade eden Hak-İş Manisa Şube Başkanı Turan Karafil, “Toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde işçilerimiz için yeni kazanımlarla birlikte iyi bir oranda zam almış olduk. Bu noktada başkanımıza teşekkür ederiz. 2019-2020 yıllarını kapsayan toplu sözleşmemiz tüm çalışan kardeşlerimize hayırlı olsun." diye konuştu.


Toplu iş sözleşmesinin işçilerin lehine bir sözleşme olduğunu ifade eden Yerel-Sen temsilcisi Cavit Tokdemir ise şunları söyledi: "Yerel-Sen olarak Hak-İş ve Şehzadeler Belediyesi ile yaptığımız bu toplu iş sözleşmemizin tüm çalışan arkadaşlarımıza hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Bu sözleşmeyle arkadaşlarımız iyi bir zam oranı almış oldular. Rabbim hayırlı bir şekilde harcamalarını nasip etsin. Hayırlı uğurlu olsun."

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 15:15
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