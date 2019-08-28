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Belediye işçilerine kadro son dakika ne zaman?

Belediye şirketlerinde taşeron olarak çalışanlar kadroya ne zaman geçeceklerini merak ediyor. Türk-İş ve Hak-İş Genel başkanları yaptıkları açıklamalarda taşerondan kadroya ve belediye şirketlerine geçen işçilerin merak ettiği kadro konusunda son gelişme haberlerini yakından takip ediliyor. Belediyede çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek mi? Taşerona kadro açıklaması son dakika, taşerona kadro belediye haberi. Toplu iş sözleşmesi son duruma ilişkin detaylar haberimizde.

28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:20
Belediye işçilerine kadro son dakika ne zaman?

Belediye şirketlerinde taşeron olarak çalışanlar kadroya ne zaman geçeceklerini merak ediyor. Türk-İş ve Hak-İş Genel başkanları yaptıkları açıklamalarda taşerondan kadroya ve belediye şirketlerine geçen işçilerin merak ettiği kadro konusunda son gelişme haberlerini yakından takip ediliyor. Belediyede çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek mi? Toplu iş sözleşmesi son duruma ilişkin detaylar haberimizde.

Hak-İş ile hükümet arasında imzalanan Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü’nde yine taşeron şirketlerden 4/D sürekli işçi kadrosu, belediye şirket işçiliği ve halen taşeron olarak çalışan işçiler yer almadı. Hak-İş Başkanı Arslan ile Bakan Selçuk yine kamu işçileri için bir çerçeve protokol imzaladılar. Kamu işçilerine verilen zammın aynısı Hak-İş ile imzalanan protokolde de yer aldı. Fakat taşerondan geçen işçiler (4/D'li sürekli işçiler, belediye şirket işçileri ve halen taşeron olarak çalışan işçiler) yine yer almadı. 

Belediyede çalışan taşeron işçiler kadroya geçecek mi?

Taşerondan 4/D sürekli işçi kadrosuna geçen işçiler kendilerinin de kamu işçileri çerçeve protokolüne dahil edilerek mali ve sosyal haklarında diğer kamu işçileri ile aynı hakları talep ediyorlar. En basitinden 2020 yılı sonuna kadar sadece 4+4 zam alacak işçilerin son 1,5 yılda maaş kayıpları yüzde 18'i geçti. Kamuda enasyon farkı almayan tek çalışan grubu yinde taşerondan geçen işçiler oldu. Taşeron şirketlerden belediye şirketlerine geçen işçilerin durumu ise daha sıkıntılı olmaya başladı. sgkrehberi’nin haberine göre, yerel seçimlerde hemen hemen her siyasi partiden şirket işçileri için işten çıkarmalar yapıldı. Şirket işçiliği yerine belediye işçiliği kadrosu taşerondan geçen işçilerin sorunlarını çözmede yeterli görülüyor. KHK ile taşerondan geçen belediye şirket işçileri 52 günlük ilave tediye ödemesinide alamıyorlar. Taşeronda dikkat çeken açıklama, DİSK Genel-İş Genel Başkanı Remzi Çalışkan'dan geldi. Çalışkan, "Belediyelerde temel istihdam biçimi ‘Belediye Şirket İşçiliği’ oldu. 2015’te belediye şirketlerinde çalışan işçi sayısı 81 bin iken 2018 başında 454 bine ulaştı. Belediyeler kâr kurumları değildir. Norm kadro kalkacak herkes belediyenin kadrolu çalışanı olacak.” ifadesini kullandı.

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Haber Tarihi: 28 Ağustos 2019 Çarşamba 17:20
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