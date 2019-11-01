Belediye iş ilanları güncel İŞKUR iş başvurusu şoför

İŞKUR belediye iş ilanları yakından takip edilmekte. Belediye iş ilanlarına göre, Bursa Büyükşehir Belediyesi İŞKUR sayfası üzerinden 50 şoför alımı yapılacağını duyurdu. Peki güncel İŞKUR iş ilanları başvuru şartları neler? Belediye şoför alımı başvuruları ne zaman? İŞKUR kurum dışı kamu işçi alımı ilanı.

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) kurum dışı kamu iş ilanları kategorisinde yer alan ilana göre, Bursa Büyükşehir Belediyesinin bünyesinde daimi olarak istihdam edilmek üzere 50 şoför alımı yapılacağı duyuruldu. Bursa Büyükşehir Belediyesi Burulaş AŞ. şoför alımı başvuruları 1 Kasım itibariyle başlamış olup, 05 Kasım 2019 tarihinde sona başvurular son bulacaktır. Bursa Büyükşehir Belediyesi otobüs şoförü için başvuruda bulunmak isteyen adayların en az ilkokul mezunu, en az 5 yıllık E sınıfı ehliyete sahip olmaları ve herhangi bir kurumdan emekli olmamaları gerekmektedir. Başvuruda bulunmak isteyen adayların, nüfuz cüzdanı ve ehliyet fotokopisi, sabıka kaydı, öğrenim belgesi, İŞKUR kayıt belgesi ve 1 adet vesikalık fotoğraf ile birlikte, Odunluk Mahallesi Akpınar Cad. No:6/1 Nilüfer – Bursa adresine şahsen başvuru yapmaları gerekmektedir.