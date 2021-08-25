Belediye incelemede yönetim eğlencede

Zekeriya Say İstanbul

Akit’in, CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan vurgunlara yönelik belgeli haberleri sonrası harekete geçen Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’na bağlı müfettiş heyetinin belediyedeki incelemesi devam ederken, CHP yönetim kademesinin eğlence ve israfı tam gaz sürüyor. CHP’li Beşiktaş Belediyesi Başkanı Rıza Akpolat’ın memur statüsünde çalışan ve 10 bin TL maaş alan Özel Kalem Müdürü Alican Abacı’nın 3 gün önce gerçekleşen milyonluk bir düğünle dünyaevine girdiği ortaya çıktı.

Memur maaşıyla lüks düğün

CHP’li Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan ve ayukka çıkan talan iddiaları karşısında daha fazla kayıtsız kalamayan İçişleri Bakanlığı yolsuzluklara yönelik inceleme başlatırken, CHP yönetim kademesi hiçbir şey olmamış gibi davranmaya devam ediyor. Beşiktaş Belediyesi Özel Kalem Müdürü Alican Abacı’nın 22 Ağustos’ta destansı bir düğünle dünya evine girdiği ortaya çıktı. CHP’li Abacı’nın Yeşilköy’de bulunan ve orkestra hariç kişi başı maliyetin yaklaşık 645 TL’den başladığı Renaissance Polat İstanbul Hotel’de gerçekleştirilen bir düğünle evlendiği öğrenildi. 10 bin TL maaşı olan ve bir o kadar da ismi yolsuzluklarla anılan Beşiktaş ve İBB Meclis Üyesi İnan Güney’in başında bulunduğu BELTAŞ A.Ş.’den Yönetim Kurulu Üyesi sıfatıyla huzur hakkı alan Abacı’nın 700 kişinin katıldığı milyonluk lüks düğünün masraflarını memur maaşıyla nasıl karşıladığı merak konusu oldu.

Akçeli işlerlerle anılıyor

Önceki gece lüks bir düğünle evlenen CHP’li Alican Abacı’nın ismi sık sık skandallarla gündeme gelmişti. Abacı’nın, Avcılar Belediyesi Özel Kalem Müdürlüğü’nde çalıştığı dönemde ortağı olduğu ALİS ve ALZA şirketleriyle CHP’li belediyelerden adrese teslim ihaleler aldığı ve sigortacılık hizmeti verdiği ortaya çıkmıştı. Öte yandan, CHP Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın Özel Kalem Müdürü Alican Abacı’nın ismi Beşiktaş Belediyesi’nce gerçekleştirilen 13 milyonluk hayali araç kiralama vurgunundan yalnızca 22 gün sonra satın aldığı daire ile gündeme gelmişti. Sayıştay raporlarına yansıyan skandal vurgundan yalnızca 22 gün sonra Bahçelievler’den 1 milyon 250 bin TL bedelli lüks daire satın aldığı ortaya çıkan Abacı’nın söz konusu daireyi memur maaşıyla alması tartışma konusu olmuştu.

CHP’liler dansta

Her fırsatta dürüstlükten bahseden Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP yönetim kademesi Beşiktaş Belediyesi’nde yaşanan soygun sonrası Mülkiye Teftiş Kurulu Başkanlığı’nca başlatılan incelemeler karşısında sessizliğini korurken, Abacı’nın düğününe tam kadro katılmaktan geri durmadı. Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat’ın çiftin nikahını kıydığı düğünde, CHP Genel Başkan Koordinatör Başdanışmanı ve İstanbul Milletvekili Erdoğan Toprak,CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Onursal Adıgüzel ve CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ile çok sayıda milletvekili, belediye başkanı, teşkilat mensubunun katılması dikkatlerden kaçmazken, davetliler dans pistini bir an olsun boş bırakmadı.

