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Gündem Belediye CHP’ye geçti satış başladı! CHP’li başkan ne var ne yok satıyor
Gündem

Belediye CHP’ye geçti satış başladı! CHP’li başkan ne var ne yok satıyor

Yeniakit Publisher
2024-07-04 14:36:00 -
Belediye CHP’ye geçti satış başladı! CHP’li başkan ne var ne yok satıyor

Yerel seçimlerde AK Parti'den CHP'ye geçen Üsküdar Belediyesi'nde Başkan Sinem Dedetaş ne var ne yok satışa çıkardı. Dedetaş'ın babasını mallarını satar gibi belediyeye ait malları satması İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun 'İstanbul nimet nimet' sözlerini hatırlattı.

 RECEP YEŞİL 

"Her şey çok güzel olacak" palavralarıyla vatandaşları kandıran CHP'li başkanlar, hizmette birer birer sınıfta kalıyor.

Kimi eş dost akraba kim varsa bankamatik memuru yapıyor, kimi belediyelerde ne var ne yok satıyor.

Gündemden düşmeyen rezaletlere son örnek Üsküdar Belediye Başkanı CHP'li Sinem Dedetaş'ın yaptıkları oldu.

Yerel seçimlerin ardından AK Partili Hilmi Türkmen'in yerine koltuğa oturan Dedetaş saltanatını ilan ettiği belediyede ne var ne yok satışa çıkardı.
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Vatandaşa hizmet noktasında gözle görülür elle tutulur icraatı olmayan Sinem Dedetaş'ın satış ilanları İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun "İstanbul nimet nimet" sözlerini hatırlattı.

"CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın"

2014 ile 2024 yılları arasından Üsküdar Belediye Başkanlığı yapan AK Partili Hilmi Türkmen, Sinem Dedetaş'ın babasını mallarını satar gibi belediyeye ait malları satmasına tepki gösterdi.

Türkmen X hesabından "CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın" vurgunu yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

Üsküdar’da 20 yıldır en ufak gayrımenkul, taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü siz de tanıyın diye özellikle paylaşmak istedim.

SAHİBİNDEN SATILIK BELEDİYE!

Buradaki konutları biz ürettik, 5 yılda parça parça elden çıkartarak bütçemizi dengelemek için.

Arsaları elimizdeki taşınmazlara karşılık aldık. Vakti gelince, ihtiyaç halinde kullanırız dedik.

Yeni yönetimin bu taşınmazları elbette satma hakkı ve yetkisi var. Lakin bizim yüzlerce eseri milletimizin hizmetine sunarken bile 5 yılda yapmadığımız satışın tek seferde yapılması,

en ufak taşınmaz satışına bile şiddetle karşı çıkan CHP’nin gerçek yüzünü gösteriyor.

Çok çok ciddi bir satış söz konusu. Hani en ufak şeyde kıyameti koparan CHP medyası nerede?

Kaldı ki, bu miktarda bir taşınmaz satışından sağlanacak gelir, geçmiş dönemde somut hizmetlerden, eserlerin üretilmesinden kalan borcun 3-4 kat üzerinde bir rakam ediyor. O zaman soruyoruz, bu ne acele!

Üsküdar Belediyesi olarak inkar edilemeyen yüzlerce hizmet, eser ürettik. Buna rağmen bütçe büyüklüğü borç dengesi açısından en az borcu olan 2. belediye olarak yönetimi teslim ettik.

Tekrar soruyorum, o zaman bu ne acele? İlk akla gelen çözüm eldeki tüm taşınmazların bu şekilde satılması mı?

Bir de tabi, 5 yılda yapılmayan taşınmaz satışını tek seferde yaparken sağlanacak gelirle hangi hizmetler yapılacak, millete hangi yeni eserler sunulacak.

Lütfen bunun takipçisi olun değerli hemşehrilerim.

Derdimiz bağcıyı dövmek değil, güzel işler olursa alkışlamasını da biliriz ama milletimiz bazı şeyleri yakından görsün, bilsin, tanısın istiyoruz.

LİYAKAT AYAKLAR ALTINDA

Bilindiği üzere; yandaşlara kadro açmak için işçi ve emekçileri kapının önüne koyan Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş'ın kayınbiraderi Basri Onur Dedetaş, Ataşehir Belediyesi afet işleri müdürü olarak atanmıştı.

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