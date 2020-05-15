Belediye çalışanlarından çocuk evlerine anlamlı destek

Mezitli Belediyesi çalışanları, dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yaptıkları sevi evleri sitesinin ihtiyaçlarını, kendi aralarında topladıkları parayla karşıladı.

Mezitli Belediyesi’nden yapılan açıklamaya göre, Davultepe Çocuk Evleri Sitesine giderek korona virüs salgınına karşı dezenfeksiyon ve ilaçlama çalışması yapan Temizlik İşleri Müdürlüğü çalışanları örnek bir çalışmaya imza attı. Dezenfeksiyon yapılırken çocuklarla sohbet eden belediye çalışanları, gördükleri karşısında etkilenerek kendi aralarında bir kampanya düzenledi. Çocuklarla yapılan sohbette ihtiyaç duydukları malzemeler için aralarında para toplayan belediye çalışanları, çamaşır makinasından temizlik ve gıda malzemesine çok sayıda ürün satın aldı. Belediye çalışanlarının aldıkları ürünleri götürerek Davultepe Çocuk Evleri Sitesine teslim etmeleri sırasında son derece duygusal anlar yaşandı.

Tüm Mezitlililere bir çağrı yapan belediye çalışanları, “Çocukları sevindirmek çok güzel bir şey. Biz bu kadarını yapabildik ama biliyorum ki, siz değerli Mezitlililer çok daha fazlasını yapabilir” dediler.

"Mezitli’de yaşayanlar da çalışanlar da gönül zengini"

Mezitli Belediyesi çalışanlarının her zaman olduğu gibi farkını bir kez daha ortaya koyduğunu ifade eden Belediye Başkanı Neşet Tarhan, “Her zaman üstüne basa basa vurguladığımız şey, Mezitli iyi insanların yaşadığı bir kent olgusudur. Bu kentte iyilik bulaşıcı. Çalışanlarımızda aynı iyilik çemberi içerisinde tüm dünyaya örnek olacak bir yardımlaşmaya imza attı. Türkiye’nin ekonomik şartlarında kendilerinin de durumu ortadayken aralarında para toplayarak Davultepe Çocuk Evleri Sitesinde barınan yavrularımıza destek olma çabaları paha biçilmez. Hepsine tek tek teşekkür ediyorum” diye konuştu.