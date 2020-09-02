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Aktüel Belediye Başkanının eşinden sosyal medya üzerinden aşure isteyen öğrencilere jest
Aktüel

Belediye Başkanının eşinden sosyal medya üzerinden aşure isteyen öğrencilere jest

Yeniakit Publisher
2020-09-02 16:01:31 -
Belediye Başkanının eşinden sosyal medya üzerinden aşure isteyen öğrencilere jest

ÇANKIRI (AA) - Çankırı'da Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den sosyal medya üzerinden aşure isteyen üniversite öğrencilerine başkanın eşi Betül Esen aşure yaparak evlerine götürdü.

Çankırı Karatekin Üniversitesinde yüksek lisans eğitimi alan Emine Eraydın, sosyal medya üzerinden Başkan Esen'e, evlerinden uzakta olduklarını ve aşure yiyemediklerini ifade eden mesaj attı.

Bunun üzerine Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen de mesaja, "Sevgili kızım, kabul ederseniz ben de sizin aileniz sayılırım. Attığın mesajı eşimle birlikte okudum. Ben şu an sana cevap verirken eşim aşure hazırlıklarına başladı bile. Adresinizi bana iletirseniz afiyetle yiyeceğiniz aşurenizi size ulaştırırız" diye cevap yazdı.

Daha sonra Belediye Başkanı Esen'in eşi Betül Esen, Karataş Mahallesi'nde oturan öğrencilere kendi elleriyle pişirdiği aşureleri ikram etti.

Esen, ihtiyaçları olup olmadığını da sorduğu öğrencilere, her türlü ihtiyaçlarında kendisine ulaşabileceklerini söyledi.

Yüksek lisans öğrencisi Emine Eraydın da Belediye Başkanının mesajını göreceğini düşünmediğini belirterek, "Twitter'da aşure için Belediye Başkanımıza mesaj attık. Bize geri dönüş yapan bir belediye başkanı. Twitter'dan dönüş yaptı bize, bugün de aşuremiz geldi. Çok mutluyum." diye konuştu.


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