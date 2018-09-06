THY - TR Çıkışlı Güney Avrupa Eylül
0553 313 94 23

Belediye Başkanı’ndan örnek davranış! Makam aracı yerine...

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, son günlerde ülkemize karşı başlatılan sistematik saldırılara karşı kamudaki israfın azalması açısından şehir içinde makam aracı yerine bisiklet kullanıyor.

06 Eylül 2018 Perşembe 12:32
Belediye Başkanı’ndan örnek davranış! Makam aracı yerine...

Bisiklet kültürünün yaygınlaşmasına örnek olmak isteyen Bahçeci, kent merkezinde makam aracı yerine bisiklet kullanmaya başladı. Sabahları Nasuh Dede Mahallesi'ndeki evinden bisikletle yola çıkan Bahçeci, belediyenin önündeki park alanına bisikletini bıraktıktan sonra makamına çıkıyor.

Şehir içindeki programlarına giderken de bisikleti tercih eden Bahçeci, makam aracı olarak kullandığı siyah renk bisikletiyle vatandaşların takdirini topluyor. Başkan Bahçeci, kent merkezinde yapılan bisiklet yollarında ilerlerken durup selamlaştığı vatandaşlarla da sohbet ediyor.

Bisikletle geldiği belediye önünde gazetecilere açıklamada bulunan Bahçeci, Kırşehir ve Türkiye genelinde şehir merkezlerinde bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını amaçladıklarını söyledi.

Kent merkezinde alt yapı çalışmalarını tamamladıktan sonra 4,5 kilometre, toplamda da 15 kilometrelik bisiklet yolu yaptıklarını ifade eden Bahçeci, şunları belirtti:

"Kırşehir olarak alt yapımızı bitirdikten sonra yollarımızı, asfaltımızı, bisiklet yollarımızı tamamladık. Uluslararası standartlarda bisiklet yolları yaptık. Şehir merkezinde 4,5, toplamda da 15 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bunları yapmamızdaki amaç şekil olsun diye değil. Gerçekten Kırşehir bisiklet kullanımı için son derece elverişli düz bir şehir. Şehrimizde bisikletin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerçekleştirdik."

Belediye olarak eylül ayının ilk pazartesi gününden itibaren şehir içinde bisiklet kullanma kararı aldıkları vurgulayan Bahçeci, şöyle devam etti:

"Belediye başkanlarının örnek olma ve topluma önder olma gibi bir görevleri var. Onun için eylül ayının ilk pazartesinden itibaren Kırşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanma kararı aldık. Başta belediye başkanı olarak ben, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, zabıta arkadaşlarımız, bayan personelimiz dahil şehir merkezinde oturan bütün personelimiz bisikletle işlerine gelecekler. Ya yürüyecekler ya da bisikletle işe gelecekler, şartımız bu. Biz kullanacağız ki, örnek olacağız, o zaman herkes kullanacak. Ardımızdan Valimiz de gelecektir. Diğer kamu kurumlarında çalışan personel, esnafımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz şehir merkezinde bisiklet kullanacaklardır. Hep birlikte, kampanyalarla da destekleyerek inşallah yaygınlaştıracağız."

- "BENZİN YAKMIYOR, BİZİM YAĞLARIMIZ YAKIYOR"

Takım elbise ve kravatla bisiklet kullandığını gören bazı Kırşehirlilerin ilk başlarda bu durumu yadırgadığını aktaran Bahçeci, "Eminim zamanla insanlar da alışacak. Hem ekonomik hem sağlıklı hem çevreyi kirletmiyor hem trafik sorunu oluşturmuyor. Yani her açıdan bisiklet kullanımı önemli. Benzin yakmıyor, bizim yağlarımız yakıyor. O açıdan da günümüzün en önemli sorunlarından bir tanesi de herhalde obezite. O açıdan da bisiklet kullanımını herkese tavsiye ediyoruz." diye konuştu.

SOSYAL MEDYADAN OLUMLU TEPKİ

Bisiklet kullanırken görüntüleri sosyal medyada yayınladıktan sonra olumlu tepkiler aldığına işaret eden Bahçeci, şunları kaydetti:

"İlk gün bisiklet kullanımına geçtiğimizi duyurmak için bir video paylaştım. Çok geniş bir yer buldu, bu da bizi memnun etti. Bunlar toplumun özlediği olaylar. Ekonomide de baktığınızda kamudaki israfın azalması açısından önemli. Belediye başkanıyım. İstesem en lüks makam aracını kullanırım. Şimdi artık makam arabam bisiklet. Şehir merkezinde kesinlikle bisiklet kullanacağım."

Başkan Bahçeci, açıklamasının ardından Atatürk Caddesi'nde esnafla yapacağı açık alan toplantısına makam aracı yerine bisikletiyle gitti.

Haber Tarihi: 06 Eylül 2018 Perşembe 12:32
  1. Kırşehir
  2. belediye başkanı
  3. makam aracı bisiklet
  4. Yaşar Bahçeci

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya baskın
    1. Fanatik Yahudilerden Mescid-i Aksa'ya..
    2. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül’den son..
    3. Bebeklerde sarılık bulaşıcı mı?
    4. Nazlı Ilıcak’a ne kadar ceza istendi
    5. Fuat Oktay'dan yerli helikopter..
    6. CHP'den sürpriz 'zorunlu aşı' teklifi
    7. Şevval Sam'dan İzmirlilere 'Atatürk'..
    8. AK Parti İstanbul'da hedef büyüttü
    9. Bol bol ye kanın temizlensin
    10. Kırmızı listedeki terörist öldürüldü
    11. Çorum’da evinin terasından düşen yaşlı..
    12. Çin'den ABD F-35'ine rakip J-20
    13. Kayseri’de 4 otomobilin karıştığı..
    14. Çavuşoğlu hayalini açıkladı: Yakında..
    15. Belediye Başkanı’ndan örnek davranış!..
    16. Cem Yılmaz hakkında tazminat davası
    17. Çin'den İngiltere'ye kritik çağrı!..
    18. Bu nasıl zihniyet? "70'lik bunak,..
    19. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü..
    20. Nurettin Nebati Hazine ve Maliye Bakan..
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    Aydın Doğan’ın artıkları teker teker kovuluyor!
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban puanları 2018-2019
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    Kemal'den ümidi kesen CHP'liler kaçmaya başladı! Bomba isimler...
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar
    Son operasyonda kıyafetlerinden anlaşıldı! Teröristler her şeyi geride bırakıp kaçtılar