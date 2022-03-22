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Gündem Belediye başkanına silahlı saldırı girişimi! Görüntüler ortaya çıktı
Gündem

Belediye başkanına silahlı saldırı girişimi! Görüntüler ortaya çıktı

Kastamonu'da dün Daday Belediye Başkanı'na makam odasında yapılan saldırıya ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. 3 personelin yaralandığı saldırıda şahsın elinde silahla belediye binasına girdiği anlar kameraya yansıdı.

Yeniakit Publisher
2022-03-22 17:14:00 - 2022-03-22 17:25:18

Kastamonu’da Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş, makamında silahlı saldırıya uğradı. Şahsın elindeki silahla belediye binasında koşma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Daday ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Daday Belediye Başkanı Hasan Fehmi Taş’tan daha önce iş isteyen E.D. (32), elinde silahla belediye binasına girdi. Daday Belediyesi’nin içerisinde sağa sola rastgele ateş etmeye başlayan E.D., Belediye Başkanı Taş’ın makam odasına girdi.

Saldırıda 3 personel yaralandı

Odada silahı ile rastgele ateş açan E.D., belediye personeli tarafından etkisiz hale getirildi. Personel tarafından şahsın etkisiz hale getirilmesi ile Başkan Taş olaydan yara almadan kurtuldu. Çıkan arbede sırasında 3 personel ise hafif şekilde yaralandı. Olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından E.D. isimli şahıs gözaltına alındı.

Güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı

Olayla ilgili soruşturma sürerken, eli silahlı şahsın saldırı öncesi belediye binasında koşma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde elindeki silahla koşarak belediye binasına girdiği görülüyor.

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