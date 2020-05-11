  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Belediye Başkanı Yüksel, 65 yaş üstü vatandaşlara parklarda maske dağıttı

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel uzun bir süreden sonra hafta sonu 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 15:09:45 -
Belediye Başkanı Yüksel, 65 yaş üstü vatandaşlara parklarda maske dağıttı

Tekirdağ’ın Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel uzun bir süreden sonra hafta sonu 4 saatliğine sokağa çıkma izni verilen 65 yaş üstü vatandaşlara maske dağıttı.


Covid-19 salgını nedeniyle 65 yaş ve üzeri vatandaşlara uygulanan sokağa çıkma yasağı ardından 50 gün sonra hafta sonu 4 saatliğine sokağa çıkma izni verildi. 11.00 ile 15.00 saatleri arasında gerçekleşen izinde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar sokağa çıkarak güzel havanın tadını çıkardı. Ergene’de ki parklarda sosyal mesafe kuralına uyarak oturan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, Başkan Yardımcısı Mehmet Cebeci ve Belediye Meclis üyesi Servet Yıldız koruyucu maske dağıttı. Belediye Başkanı Yüksel, "Sokağa çıkma kısıtlaması beşinci hafta sonunda devam ederken 65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız 7 haftanın ardından bugün 4 saatliğine dışarı çıktı. Parklarda güzel havanın tadını çıkaran 65 yaş ve üzeri büyüklerimize de salgından korunmaları için ürettiğimiz maskelerden dağıttık" dedi.



Anneler Günü’nü de kutladı


Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel Anneler günü münasebetiyle dışarıda bulunan annelerin Anneler Günü’nü de kutlamayı ihmal etmeyerek kendilerine namaz tesbihlerinden hediye etti. Başkan Yüksel Şehit ve Gazi annelerini de bu anlamlı günde ziyaret ederek Şehit ve Gazi annelerinin de anneler gününü kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı