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Belediye Başkanı silahlı saldırıya uğradı

Osmaniye Hasanbeyli ilçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ziyaret için gittiği hastanenin çıkışında silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Koca ve yanındaki 2 kişinin yaralandı.

13 Kasım 2018 Salı 22:56
Belediye Başkanı silahlı saldırıya uğradı

Osmaniye Hasanbeyli İlçesi Belediye Başkanı Alpaslan Koca ve beraberindeki iki kişiye silahlı saldırı düzenlendi. Saldırıda Başkan Koca ve beraberindeki 2 kişi yaralandı.

Hastane çıkışı saldırı düzenlendi

Alınan bilgiye göre, Koca, yeğeni ve korumasıyla Osmaniye'de özel bir hastaneye hasta ziyaretine gitti. Çıkışta, henüz belirlenemeyen nedenle belediye başkanı ve yanındakilere yönelik silahlı saldırı düzenlendi. Yaralanan Koca ve beraberindeki iki kişi, özel hastanede tedavi altına alındı.

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi

Belediye Başkanı Alpaslan Koca'nın ilk belirlemelere göre hayati tehlikesinin olmadığı, şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 22:56
  1. Osmaniye
  2. Alpaslan Koca

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