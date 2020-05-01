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Aktüel

Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, vatandaşlara maske dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.

Yeniakit Publisher
2020-05-01 17:34:48 -
Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, vatandaşlara maske dağıttı

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, korona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıttı.


Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’nın eşi Melek Arı, Nevşehir’de esnaf ve vatandaşları ziyaret ederek korona virüse karşı uyardı. Melek Arı yolda karşılaştığı vatandaşları da özellikle sosyal mesafe konusunda uyarırken maskesi olmayan vatandaşlara da maske dağıttı. Melek Arı tarafından dağıtılan maskelere vatandaşların büyük ilgi göstermesi dikkatlerden kaçmadı.

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