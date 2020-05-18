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Belediye Başkanı Kuş’tan 19 Mayıs mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Yeniakit Publisher
2020-05-18 13:01:26 -
Belediye Başkanı Kuş’tan 19 Mayıs mesajı

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı.


Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Kuş,” 19 Mayıs 1919’da Tarihe gömülmek istenen bir millet, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Samsun’da başlattığı bağımsızlık mücadelesi ile küllerinden tekrar doğmuş, vatan ve bayrak sevgisini, özgür yaşama kararlılığını tüm dünyaya ilan etmiştir. Milletimizin bu kurtuluş mücadelesinde gösterdiği azim, kararlılık ve başarı, ülkeyi bölmek isteyenlerin oyunlarını bertaraf etmiş ve bağımsızlık meşalesi olarak tarihin şanlı sayfalarında yerini almıştır. Tarih boyunca milletimizin üzerinde oynanmak istenen tüm oyunlar, birlik ve beraberlik içinde kararlı ve azimli bağımsızlık aşkıyla her zaman bozguna uğratılmıştır. Genç bir nesle de sahip olan milletimiz her zaman dayanışmanın en güzel örneklerini sergileyerek vatan ve bayrak sevgisini daim kılmıştır. Milli değerlere sahip, vatanına, bayrağına, toprağına ve devletine bağlı gençliğe atfedilen 19 Mayıs, gençliğe duyulan güvenin bir nişanesi olmuştur. Bu duygu ve düşüncelerle 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramını kutluyor, tüm gençlerimizi, tüm vatandaşlarımızı saygı ve sevgiyle selamlıyorum" ifadelerini kullandı.

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