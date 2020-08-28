Belediye başkanı, koronavirüse yakalandı!

Son günlerde koronavirüs (Kovid-19) vakalarında adeta patlama yaşanıyor.

Son olarak Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda koronavirüs (Kovid-19) hastalığına yakalandığını açıkladı.

Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir, yaptığı paylaşımda durumunun iyi olduğunu belirtirken ailesiyle birlikte karantinada olduğunu belirtti.

"Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı" açıklamasını yapan Başkan Özdemir, "Dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

Başkan Emrah Özdemir şu açıklamada bulundu:

"Bugün halsizlik şikayetiyle gittiğim hastanede yapılan Covid-19 testimin sonucu maalesef pozitif çıktı. Şu an durumum gayet iyi. Bir süre ailemle birlikte karantinada olacağım. Bu süreçte dualarınızı eksik etmeyin. Tedbiri elden bırakmayın. Sağlıklı günlerde görüşmek ve daha çok çalışabilmek duasıyla..."