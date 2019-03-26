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Belediye Başkan Adayı Yıldız’dan ’Millet Bahçesi’ müjdesi

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, yapacakları Millet Bahçeleri ile Beyoğlu’nun değerine değer katacaklarını söyledi.

26 Mart 2019 Salı 12:45
Belediye Başkan Adayı Yıldız’dan ’Millet Bahçesi’ müjdesi

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, yapacakları Millet Bahçeleri ile Beyoğlu’nun değerine değer katacaklarını söyledi.


Beyoğlu’nun İstanbul’un en kadim ilçelerinden biri olduğunu aktaran AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, ilçe halkına nefes aldıracak Millet Bahçeleri müjdesini verdi. Yıldız şöyle konuştu:


“Halkımızın nefes alabilecekleri millet bahçelerimizi yapacağız. Kasımpaşa’da yaklaşık 20 dönümlük bir arazimiz var, orayı Millet Bahçesi yapacağız. Sayın Cumhurbaşkanımızın ifadesiyle; torunlarımızın, çocuklarımızın oynadığı, gençlerin bir araya geldiği bir Millet Bahçesi’ni Kasımpaşa’mıza kazandıracağız. Bisiklet yolları, semt pazarları, konser alanları yer alacak" ifadelerini kullandı.


Kasımpaşa’da yapılacak Beyoğlu Millet Bahçesi’nin içinde parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, konser performans alanı, sosyal tesisler, katlı otopark ve kapalı semt pazarı yer alacak.


Piyalepaşa’da yapılacak olan Piyelapaşa Millet Bahçesi’nde ise parklar, bisiklet ve yürüyüş parkurları, dinlenme ve piknik alanları, hobi bahçeleri, sosyal tesisler, zemin altı otopark yer alacak. Böylece Beyoğlu halkı rahatça nefes alırken, otopark sorunu da aşılmış olacak.

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Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 12:45
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