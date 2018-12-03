0553 313 94 23

Belçika'nın en zengin iş adamı hayatını kaybetti

"Belçika'nın en zengin iş adamı" olan Albert Frere 92 yaşında hayatını kaybetti. Frere, arkasında 6,2 milyar dolarlık bir servet bıraktı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 19:56
Belçika'nın en zengin iş adamı hayatını kaybetti

Yaklaşık 6,2 milyar dolarlık servetiyle "Belçika'nın en zengin iş adamı" olan Albert Frere, 92 yaşında hayatını kaybetti. Groupe Bruxelles Lambert (GBL) yatırım şirketinden yapılan açıklamada, onursal başkanları ve büyük hissedarları olan Frere'nin yaşamını kaybettiği bildirildi.

2015 yılında emekliye ayrılmıştı

Belçika'nın Charleroi şehrinde 1926 yılında dünyaya gelen Frere, 1970'li yıllarda ülkenin çelik sektöründe önemli rol üstlendi. Ardından kurduğu holdingle ağır sanayi, petrol ve enerji alanlarında yatırımlar yapan Frere, 2015 yılında emekliye ayrılmıştı.

Belçika'nın en zengin iş adamı

Toplam serveti 6,2 milyar dolar civarında olan Frere, "Belçika'nın en zengin iş adamı" olarak biliniyordu.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 19:56
  1. Belçika
  2. Belçika'nın en zengin iş adamı
  3. Albert Frere

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ÖSYM'nin sınavlarına 100 binin üzerinde engelli aday katıldı
    1. ÖSYM'nin sınavlarına 100 binin..
    2. Kerevizin faydaları nelerdir?
    3. Çiy nasıl oluşuyor?
    4. Arnold Schwarzenegger, Trump için..
    5. Hipoglisemi hakkında bunları biliyor..
    6. Ergen çocuğa yaklaşım nasıl olmalı?
    7. Cumhurbaşkanı Erdoğan Venezuela'da
    8. Bebekleri yıkarken...
    9. Dudak çatlaklarına doğal çözümler…
    10. Demir eksikliğinin çocuğa olumsuz..
    11. MKE Ankaragücü'nde gözler kupaya..
    12. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü
    13. BAE'ye gitmek isteyen manken,..
    14. Mutfaklar büyüyor
    15. Çocuk bakımı ile igili uzmanından..
    16. Ünal Karaman ile Sosa'dan kangal..
    17. Bu eşyaları temizlerken beyaz sirkeyi..
    18. Adana'da kahvaltı kültürü
    19. Beyin kanserini duydunuz mu?
    20. Başkan Erdoğan Venezuela'da konuşuyor..
    Donald Trump geri adım attı
    Donald Trump geri adım attı
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Recai Kutan'dan önemli mesajlar! 'Bu savaşın hedefi...'
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Terör örgütü FETÖ'de büyük panik! Çözülmeyi önlemek için bakın ne yapmışlar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Evi yanan Hollywood aktörü Butler'a Filistin'i hatırlattılar
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!
    Rusya'dan kritik açıklama: Erdoğan ile Putin anlaştı!

    Günün Karikatürü

    2 Aralık 2018
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    ABD satışa takoz oldu! ATAK için yerli motor şart
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi
    Türkiye'yi tehdit eden ABD, S-400 karşıtı paket geliştirdi