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İSLAM Belçikalı Patricia, İslamiyetle şeferlendi
İSLAM

Belçikalı Patricia, İslamiyetle şeferlendi

Yeniakit Publisher
2024-09-08 12:05:00 -
Belçikalı Patricia, İslamiyetle şeferlendi

Belçikalı Patricia, Silopi’de İslammiyeti seçerek Fadile ismini aldı.

Belçika’dan Şırnak’ın Silopi ilçesine gelen ve İslam dininden etkilenen Patricia Katalin Bergman, Silopi İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak istediğini belirtti. Müftülük yetkilileri Bergman için ihtida töreni düzenledi. Düzenlenen ihtida töreninde Belçikalı Bergman’a Kelime-i Şehadet telkin edilerek, İslam’ın temel inanç ve esasları anlatıldı. Bergman, kendisine İslam dininin temel inanç ve esasları anlatıldıktan sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Patricia Katalin Bergman olan adı yerine Fadile ismini aldı. Törenin ardından Silopi İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, Fadile’ye Kur’an-ı Kerim hediye ederek, İslam dininde önemli bir yol gösterici olan, Kur’an-ı Kerim’in kendisine rehber olmasını temenni etti.

Törene katılan müftülük personeli de İslam dinine geçen Fadile’yi tebrik etti.

78'lik Menekşe ninenin Kur’an-ı Kerim aşkı
78'lik Menekşe ninenin Kur’an-ı Kerim aşkı

İSLAM

78'lik Menekşe ninenin Kur’an-ı Kerim aşkı

 

 

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