Belçikalı Patricia, İslamiyetle şeferlendi

Belçika’dan Şırnak’ın Silopi ilçesine gelen ve İslam dininden etkilenen Patricia Katalin Bergman, Silopi İlçe Müftülüğüne Müslüman olmak istediğini belirtti. Müftülük yetkilileri Bergman için ihtida töreni düzenledi. Düzenlenen ihtida töreninde Belçikalı Bergman’a Kelime-i Şehadet telkin edilerek, İslam’ın temel inanç ve esasları anlatıldı. Bergman, kendisine İslam dininin temel inanç ve esasları anlatıldıktan sonra Kelime-i Şehadet getirerek Müslüman oldu ve Patricia Katalin Bergman olan adı yerine Fadile ismini aldı. Törenin ardından Silopi İlçe Müftüsü Ferit Bilgin, Fadile’ye Kur’an-ı Kerim hediye ederek, İslam dininde önemli bir yol gösterici olan, Kur’an-ı Kerim’in kendisine rehber olmasını temenni etti.

Törene katılan müftülük personeli de İslam dinine geçen Fadile’yi tebrik etti.