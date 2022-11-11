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Dünya Belçikalı bakan Dendias'ın yüzüne baka baka söyledi! Türkiye çıkışı Atina'yı salladı
Dünya

Belçikalı bakan Dendias'ın yüzüne baka baka söyledi! Türkiye çıkışı Atina'yı salladı

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, Yunanistan ziyaretinde yaptığı açıklamada "Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-11 15:14:00 -
Belçikalı bakan Dendias'ın yüzüne baka baka söyledi! Türkiye çıkışı Atina'yı salladı

Belçika Dışişleri Bakanı Hadja Lahbib, "Türkiye'nin bölgede önemli bir aktör" olduğunu bildirdi.

Yunanistan'ın başkenti Atina'ya resmi ziyarette bulunan Lahbib, Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias ile bir araya geldi.

Lahbib, görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, Türkiye'nin diğerlerine benzemeyen bir komşu olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin NATO üyeliğine işaret eden Lahbib, "(Türkiye) bölgede önemli bir aktör." ifadesini kullandı.

Lahbib, Yunanistan ile Türkiye arasındaki gerginlikten duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Tansiyonun düşürülmesi ve diyalog, bu tür ikili sorunların çözülmesi için tek yoldur." diye konuştu.

Herkesin uluslararası hukuka uyması gerektiğini ifade eden Lahbib, çatışmadan kaçınılması gerektiğini söyledi.

Lahbib, Ukrayna'daki savaşın ardından gündeme gelen enerji krizine de değinerek, Avrupa'nın Rus doğal gazından bağımsız hale gelmek için büyük bir çaba sarf ettiğini kaydetti.

Dendias ise görüşmede, iki ülkenin NATO, Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesindeki iş birliği, ticari ilişkiler, enerji krizi ve bölgesel gelişmeler gibi konuların ele alındığını aktardı.

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