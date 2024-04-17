Belçika'dan Rusya'ya seçim suçlaması

De Croo, Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi yaptığı açıklamalarda, Rusya'nın, Avrupa'nın demokrasisini etkilemeye çalışmak konusunda aktif rol oynadığına dair kanıtlar olduğunu dile getirdi.

Bu tür girişimlerin "kabul edilemez olduğunu" vurgulayan de Croo, bugünkü zirvenin 6-9 Haziran'da yapılacak Avrupa Seçimleri'nden önceki son zirve olduğuna işaret ederek, "Demokrasimizi savunmak için her şeyi yapmalıyız." dedi.

Tüm Avrupa ülkelerinin Rusya'nın yaklaşan seçimleri etkilemeye çalışma riskiyle karşı karşıya olduğunu ifade eden De Croo, "Gözümüzün önünde olup bitenlere karşı saf olmamalıyız. Çekya'dan Almanya'ya ve Belçika'ya kadar güvenlik servislerimiz, (Rusya'nın) bazı parlamento üyelerimizi etkilemeye çalıştıklarını ortaya çıkarmıştır." şeklinde konuştu.

De Croo, "Bugün sorulması gereken soru, 10 yıl önce sahip olmadığımız bir tür hibrit savaşa karşı mücadele edebilecek donanıma sahip olup olmadığımız ve bunun yaratabileceği etkinin ne kadar büyük olduğudur." ifadesini kullandı.

Belçikalı lider, konuyla alakalı AB liderlerine mektup gönderdiğini hatırlatarak, dezenformasyon kampanyalarıyla mücadele ve siber güvenliği sağlama yolları hakkında Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı Roberta Metsola ile görüşeceğini aktardı.

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De Croo'nun mektubu

De Croo, zirve başlamadan önce X sosyal medya hesabından Çekya Başbakanı Petr Fiala ile AB'li mevkidaşlarına hitaben yazdıkları mektubu paylaştı.

Mektupta, birçok üye ülkenin istihbarat servislerinin Rusya'nın Avrupa Seçimleri'ni etkilemeye çalıştığına yönelik şüpheler tespit ettiğini belirten De Croo, Avrupalı mevkidaşlarını uyardı.

Belçika istihbarat servisinin de "Rus müdahalesini" teyit ettiğini aktaran De Croo, Rusya'nın amacının AP’ye daha fazla Rusya yanlısı milletvekilinin seçilmesini sağlamak olduğunu belirtti.