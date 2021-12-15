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Dünya Belçika’da yoğun bakımlar krizde
Dünya

Belçika’da yoğun bakımlar krizde

Belçika’da koronavirüs vakalarının artması üzerine kapasitelerinin yarısını bu hastalara ayırmak zorunda kalan yoğun bakım servisleri, faaliyetlerini sürdürebilmek için büyük çaba gösteriyor.

Yeniakit Publisher
2021-12-15 17:03:00 -
Belçika’da yoğun bakımlar krizde

Yerel basına göre, 1 aydır servislerin yarısını Kovidlilere ayıran yoğun bakım servisleri işlerliğini kaybetmek üzere. Doktorların hastaların hangisini öncelikle ameliyat edeceği konusunda tercih yapmak zorunda kaldığını belirten gazeteler, birçok ameliyatın 3 defa ertelendiğini belirtti.

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