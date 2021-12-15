Belçika’da yoğun bakımlar krizde
Belçika’da koronavirüs vakalarının artması üzerine kapasitelerinin yarısını bu hastalara ayırmak zorunda kalan yoğun bakım servisleri, faaliyetlerini sürdürebilmek için büyük çaba gösteriyor.
Yerel basına göre, 1 aydır servislerin yarısını Kovidlilere ayıran yoğun bakım servisleri işlerliğini kaybetmek üzere. Doktorların hastaların hangisini öncelikle ameliyat edeceği konusunda tercih yapmak zorunda kaldığını belirten gazeteler, birçok ameliyatın 3 defa ertelendiğini belirtti.