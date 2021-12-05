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Dünya Belçika'da protesto! Polis ekipleri müdahale etti
Dünya

Belçika'da protesto! Polis ekipleri müdahale etti

Belçika'nın başkenti Brüksel’de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs önlemlerini protesto etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-05 19:02:00 -
Belçika'da protesto! Polis ekipleri müdahale etti

Belçika'nın başkenti Brüksel’de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti.

Kuzey tren istasyonu önünde toplanan göstericiler, "Özgürlük Yürüyüşü Yasası 2" olarak adlandırılan eylemde ellinci yıl parkına kadar yürüdü.

Tazyikli suyla müdahale

Polis ekipleri, göstericilere tazyikli su ile müdahalede bulundu.

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