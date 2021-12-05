Belçika'da protesto! Polis ekipleri müdahale etti
Belçika'nın başkenti Brüksel’de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs önlemlerini protesto etti.
Belçika'nın başkenti Brüksel’de binlerce gösterici, aşı zorunluluğu başta olmak üzere yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini protesto etti.
Kuzey tren istasyonu önünde toplanan göstericiler, "Özgürlük Yürüyüşü Yasası 2" olarak adlandırılan eylemde ellinci yıl parkına kadar yürüdü.
Tazyikli suyla müdahale
Polis ekipleri, göstericilere tazyikli su ile müdahalede bulundu.