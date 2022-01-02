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Dünya Belçika'da binada patlama: 4 ölü
Dünya

Belçika'da binada patlama: 4 ölü

Belçika'nın Hollanda sınırı yakınındaki Turhout kasabasında cuma sabahı bir apartmanda meydana gelen doğal gaz patlaması nedeniyle 4 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-01-02 05:20:00 -
Belçika'da binada patlama: 4 ölü

Turnhout Belediye Başkanı Paul Van Miert, patlama nedeniyle duvarları yıkılan binanın enkazındaki arama çalışmalarının sona erdiğini, 4 kişinin öldüğünü söyledi.

Daha önce kendilerinden haber alınamayan 8 kişiden bazılarının patlama sırasında evlerinde olmadığı belirlendi. Yetkililer, enkaz kaldırma çalışmalarına başladı.

Enkazdan bir kadın çıkarıldı

Patlamada enkaz altında kalan bir kadının da sağ olarak çıkarıldığı açıklandı. Yaralanan bir kişinin hastanedeki tedavisi ise sürüyor.

Turnhout kasabasında cuma sabahı sosyal konut olarak kullanılan apartmanda doğal gaz kaçağı nedeniyle patlama meydana gelmişti. 4 katlı binanın en üst katındaki patlamada iki katın duvarları yıkılmıştı.

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