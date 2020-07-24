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Belçika'da 3 yaşında kız çocuğu Kovid-19'a yenik düştü

Yeniakit Publisher
2020-07-24 13:22:23 -
Belçika'da 3 yaşında kız çocuğu Kovid-19'a yenik düştü

BRÜKSEL (AA) - Belçika'da 3 yaşında bir kız çocuğunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal Halk Sağlığı Enstitüsünde (Sciensano) görevli Epidemiyolog Boudewijn Catry, haberi derin üzüntüyle bildirdiğini, bunun sadece bilim adamlarını değil tüm ebeveynlerini etkilediğini söyledi.

Catry, 3 yaşındaki kız çocuğunun hayatını kaybetmesinin kimsenin Kovid-19'a karşı bağışıklığı olmadığını ortaya koyduğunu belirterek, "Virüsü göz ardı edemeyiz. Virüs hala bizimle ve buna göre yaşamalıyız." açıklamasında bulundu.

Belçika'da mart ayında 12 yaşında bir kız çocuğu ve 18 yaşında bir genç kız da hayatını kaybetmişti.

Vakaların tekrar artmaya başladığı ve tedbirlerin sıkılaştırıldığı Belçika'da Kovid-19 vakası sayısı 64 bin 847'ye yükselirken, salgının başlangıcından bu yana ülke genelinde 9 bin 812 kişi hayatını kaybetti.



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