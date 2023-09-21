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Spor Belçika'da 11'ler belli oldu
Spor

Belçika'da 11'ler belli oldu

Yeniakit Publisher
2023-09-21 21:11:00 -
Belçika'da 11'ler belli oldu

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamasındaki ilk maçına deplasmanda çıkıyor. Siyah beyazlılar, Belçika Ligi ekiplerinden Club Brugge ile karşı karşıya geleceği maçta ilk 11'ler belli oldu.

UEFA Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan başlayan Beşiktaş, sırasıyla Tirana, Neftçi ve Dinamo Kiev'i eleyerek gruplarda oynama hakkı aldı. Club Brugge de tıpkı Beşiktaş gibi Konferans Ligi'ne 2. eleme turundan adım attı. Sırasıyla Aarhus, Akureyri ve Osasuna'yı eleyen Belçika temsilcisi, grup vizesi elde etti. Beşiktaş bu sezon oynadığı 10 karşılaşmada 8 galibiyet - 1 beraberlik ve 1 yenilgi aldı. 

Rakip Club Brugge ise bu sezon ligde ve UEFA Konferans Ligi'nde 12 müsabakaya çıktı. Norveçli Ronny Deila’nın çalıştırdığı Club Brugge, söz konusu maçlarda 8 galibiyet - 2 beraberlik ve 2 mağlubiyet yaşadı.

Beşiktaş, Club Brugge ile Avrupa kupalarında 4. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 3 maçın ikisini Belçika temsilcisi, birini ise siyah-beyazlılar kazandı.

Beşiktaş, 2006-2007 sezonunda UEFA Kupası grup aşamasında oynanan mücadeleyi 2-1 üstün tamamladı. Club Brugge ise 2014-2015 sezonunda Uefa Avrupa Ligi son 16 turunda oynanan müsabakalardan 2-1 ve 3-1'lik skorlarla galip ayrıldı.

İLK 11'LER 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Club Brugge: Mignolet, Mechele, Sabbe, Spileers, De Cuyper, Skov Olsen, Vetlesen, Onyedika, Skoras, Vanaken, Thiago.

Beşiktaş: Mert, Rosier, Bailly, Amartey, Masuaku, Hadziahmetovic, Demir Ege, Gedson, Rashica, Muleka, Aboubakar.

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