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Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

Belçika İstihbarat Servisi yayınladığı raporda, Batı Avrupa'da "beyaz yakalı aşırı sağın" yükselişe geçtiğini ve "aşırı sağın silahlanma eğiliminde" olduğunu gözler önüne serdi.

17 Mart 2019 Pazar 14:25
Belçika istihbaratı tehlikeyi açıkladı: Silahlanıyorlar!

Belçika İstihbarat Servisi (VSSE), Batı Avrupa'da aşırı sağın şekil değiştirmeye başladığını ve bazı aşırı sağcı grup liderlerinin "militanlarına atış eğitimi almaları, yasal ya da yasa dışı yollardan silah edinmeleri çağrısında bulunduğunu" belirtti.

VSSE'nin kamuya açtığı bilgilere göre, Batı Avrupa'nın diğer ülkelerinde olduğu gibi Belçika'da da aşırı sağ mevcut. Bununla birlikte, aşırı sağın doğasında köklü değişiklikler gözleniyor.

İslam ve göçmen karşıtlığı ana konu haline geldi

Aşırı sağla bağlantılı kişiler, gruplar ve ideolojileri gözlemleyen VSSE, söz konusu grupların Nazizm'e hayranlıklarını gizlemediklerini, şiddet kültürünü benimsediklerine işaret ediyor. İstihbarat değerlendirmesinde, özellikle 2015 ve 2016 yıllarındaki göçmen krizinden bu yana, aşırı sağ çevrelerinde İslam ve göçmen karşıtlığının ana konular haline geldiği belirtilerek, Finlandiya merkezli "Odin'in Askerleri" gibi sivil gruplar, yeni aşırı sağcı topluluklara tipik örnek olarak gösterildi.

Radikal sağın form değiştirmeye başladığını belirten VSSE, bu yeni şekli ise "beyaz yakalı aşırı sağ" olarak nitelendirdi.

Özellikle eğitimli gençler arasında rağbet gören "beyaz yakalı aşırı sağa" örnek olarak, Fransa'daki "Kimlikçi Nesil (Generation Identitaire)" ve Almanya'daki "Alman Kimlikçi Hareketi (Identitare Bewegung Deutschland)" gibi gruplar sıralandı.

VSSE, bu grupların medya aracılığıyla söylemlerine dikkati çekmeye çalıştığına işaret ederek, yeni aşırı sağcıların ayrıca "Avrupa'nın Hristiyan kimliğinin" savunuculuğuna soyunduğunu vurguladı.

Kaynak: AA

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 14:25
  1. Belçika
  2. aşırı sağ
  3. bireysel silahlanma

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  • Celil yağmuroğluCelil yağmuroğlu18 dk önce
    Batı Emperyalizmin ve Şeytani Aklın Son dönemde İslamafobik ve Aşırı sağcı gurupların İslama karşı kin kusmanın bazı nedenleri var bunlardan biri Avrupa hükümetlerin kesinlikle parmağı var bu olaylarda Nasıl ki Kaide,,Daiş,PKK,BOKO,,EŞŞANAB,,bunları eğitiyor bilgilendiriyor yol gösteriyor,,Bunların Tarihleri hep kanlı geçmiştir,,ister hristiyan olsun ister Yahudi,,Ama bunları cesaretlendiren diğer etken Trump,ın ve Şeytani Aklı tarafından kurgulanmış gelişi ve Tarump,ın Beyinsiz korkak ARAPLARI korkutmasıve boyun eymeleri Avrupayı cesaretlendirdi,yani İSLAMI PARÇALAMAYI BAŞARDILAR,VE TRUMP,,SAYESİNDE OLDU BU,,
  • Abid kulAbid kul30 dk önce
    Müslümanlar da silahlanması için ortada geçerli bir sebep var. Evin bir köşesinde bulunsun. Silahlı birine silahsız mukabele imkanı yok. Kanunlar silah edinmeye imkan tanıyor, bu imkan kullanılabilir.
  • ahmetahmet51 dk önce
    radikalirkcihristiyan demiyor asiri sag diyor... adini dogru koymazsak sorunla mucadele edemeyiz

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