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Dünya Belçika ile İsrail arasında kriz
Dünya

Belçika ile İsrail arasında kriz

Belçika'nın, İsrail'in yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerin "İsrail'de üretilmiştir" yerine "Yerleşim birimlerinde üretilmiştir" şeklinde etiketleme kararı alması, iki ülke arasında kriz çıkardı.

Yeniakit Publisher
2021-11-25 01:08:00 -
Belçika ile İsrail arasında kriz

İsrail'in Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Belçika hükümeti, İsrail'in Batı Şeria'daki yasa dışı Yahudi yerleşimlerinde ürettiği ürünlerini "İsrail'de üretilmiştir" yerine "Yerleşim birimlerinde üretilmiştir" şeklinde damgalama kararı aldı.

Brüksel'de bulunan İsrail Dışişleri Bakanı Yardımcısı Idan Roll, karar üzerine, ev sahibi dışişleri bakanlığı ve parlamento temaslarını iptal etti.

Roll, Belçika hükümetinin kararının "aşırıcıları güçlendirdiğini, bölgede barışa katkı sağlamadığını ve Belçika'yı Orta Doğu istikrarına katkı sağlamayan bir güce dönüştürdüğünü" söyledi.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin "İsrail'de üretilmiştir" şeklinde damgalanmasının "Filistinlilerin hayatını iyileştirmek, Filistin yönetimini güçlendirmek, Avrupa ile ilişkileri ilerletmek isteyen İsrail siyasetiyle uyum içinde olduğu" savunuldu.

Karar sonucunda İsrail yönetimi ekonomik zarara uğradı

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu, 2015 yılında İsrail'in, işgal altında tuttuğu Filistin ve Suriye topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinde üretilen mallarla ilgili etiketleme kurallarına "açıklık getiren" bir tebligat yayınlamıştı.

Avrupa Adalet Divanı, 2019 yılında İsrail'in Batı Şeria ve 1967'de işgal ettiği bölgelerden AB'ye ithal edilen gıda maddelerinin özel olarak etiketlendirilmesi gerektiğine hükmetti.

Söz konusu adım karşısında ekonomik olarak zarara uğrayan İsrail yönetimi, yasa dışı yerleşim yerlerinde üretilen ürünlerin damgalanmasına itiraz ediyor.

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