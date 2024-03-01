Belçika, Gazze'ye havadan yardım ulaştıracağını duyurdu
Belçika, Gazze'ye hava yoluyla yardım yapacağını, malzemeleri taşıyan ilk askeri uçağın 4 Mart'ta yola çıkacağını duyurdu.
Belçika, Gazze'ye hava yoluyla yardım yapacağını, malzemeleri taşıyan ilk askeri uçağın 4 Mart'ta yola çıkacağını duyurdu.
Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, X hesaplarından yaptıkları duyuruda, havadan yardım gönderme kararı aldıklarını bildirdi.
Operasyonu Savunma Bakanlığının üstleneceğini belirten Dedonder, keşif ekibinin pratik hazırlıklar için halihazırda Ürdün'de bulunduğunu aktardı.
Dedonder, Belçika Acil Müdahale Ekibi'nin (B-FAST), malzemeleri 4 Mart'ta A400M tipi askeri nakliye uçağıyla yola çıkaracağını ve en kısa sürede havadan yardımların yapılacağını kaydetti.
Gennez de "İnsanlığın Gazze'deki acısı eşsizdir. On binlerce ölü, 1 milyondan fazla yerinden edilen ve kıtlık. İnsani yardım engelleniyor veya ateş altında kalıyor. Durup izlemeyeceğiz. Belçika, Gazze halkına havadan insani yardım gönderecek." ifadelerini kullandı.
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