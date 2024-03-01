  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Belçika, Gazze'ye havadan yardım ulaştıracağını duyurdu
Dünya

Belçika, Gazze'ye havadan yardım ulaştıracağını duyurdu

Yeniakit Publisher
2024-03-01 16:43:00 -
Belçika, Gazze'ye havadan yardım ulaştıracağını duyurdu

Belçika, Gazze'ye hava yoluyla yardım yapacağını, malzemeleri taşıyan ilk askeri uçağın 4 Mart'ta yola çıkacağını duyurdu.

Belçika, Gazze'ye hava yoluyla yardım yapacağını, malzemeleri taşıyan ilk askeri uçağın 4 Mart'ta yola çıkacağını duyurdu.

Belçika Savunma Bakanı Ludivine Dedonder ve Kalkınma İşbirliği Bakanı Caroline Gennez, X hesaplarından yaptıkları duyuruda, havadan yardım gönderme kararı aldıklarını bildirdi.

Operasyonu Savunma Bakanlığının üstleneceğini belirten Dedonder, keşif ekibinin pratik hazırlıklar için halihazırda Ürdün'de bulunduğunu aktardı.

Dedonder, Belçika Acil Müdahale Ekibi'nin (B-FAST), malzemeleri 4 Mart'ta A400M tipi askeri nakliye uçağıyla yola çıkaracağını ve en kısa sürede havadan yardımların yapılacağını kaydetti.

Gennez de "İnsanlığın Gazze'deki acısı eşsizdir. On binlerce ölü, 1 milyondan fazla yerinden edilen ve kıtlık. İnsani yardım engelleniyor veya ateş altında kalıyor. Durup izlemeyeceğiz. Belçika, Gazze halkına havadan insani yardım gönderecek." ifadelerini kullandı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23