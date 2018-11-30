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Belçika demokrasiyi rafa kaldırdı! 'Sarı yelekliler'in düzenlediği protesto yasaklandı

Belçika'nın başkenti Brüksel'de "sarı yelekliler"in başlattığı protestolar yasaklandı.

30 Kasım 2018 Cuma 21:08
Belçika demokrasiyi rafa kaldırdı! 'Sarı yelekliler'in düzenlediği protesto yasaklandı

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, yaptığı açıklamada, "Sarı yelekliler"in protestosunun yasaklandığını ve gösteriye devam edenlerin gözaltına alınacağını bildirdi.

60 kişi gözaltına alındı

Emniyet yetkilileri ise öğle saatlerinden bu yana kentteki protestolarda 60 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

İçişleri bakanı 'Skandal' dedi

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterileri "skandal" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Brüksel'in çeşitli noktalarında öğlen saatlerinde başlayan "sarı yelekliler"in protestoları, akşam saatlerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binası önüne de sıçramıştı.

Polisin atlı kuvvetler ve biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara dağılmıştı.

Haber Tarihi: 30 Kasım 2018 Cuma 21:08
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YORUM YAZ

  • VeliVeli7 dk önce
    E N D İ Ş E L İ Y İ Z
  • AlperAlper23 dk önce
    Kötü ,örnek olarak verilemez.Bana bu ülkemizdeki ileri demokrasiyi!övmek için yazılmış gibi geldi.
  • hasanhasan27 dk önce
    Bizde her gosteri yasak degil mi? Her gosteride insanlar gozaltina alinmiyor mu? Bizimkisi ileri demokrasi, baskalari icin demokrasi rafa kalmis oluyor...
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