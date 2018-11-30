Belçika demokrasiyi rafa kaldırdı! 'Sarı yelekliler'in düzenlediği protesto yasaklandı

Brüksel Belediye Başkanı Philippe Close, yaptığı açıklamada, "Sarı yelekliler"in protestosunun yasaklandığını ve gösteriye devam edenlerin gözaltına alınacağını bildirdi.

60 kişi gözaltına alındı

Emniyet yetkilileri ise öğle saatlerinden bu yana kentteki protestolarda 60 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

İçişleri bakanı 'Skandal' dedi

Belçika İçişleri Bakanı Jan Jambon, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, gösterileri "skandal" olarak nitelendirdi.

Sosyal medyadan yapılan çağrılar üzerine Brüksel'in çeşitli noktalarında öğlen saatlerinde başlayan "sarı yelekliler"in protestoları, akşam saatlerinde Avrupa Birliği (AB) Komisyonu ve AB Konseyi binası önüne de sıçramıştı.

Polisin atlı kuvvetler ve biber gazıyla müdahale ettiği göstericiler ara sokaklara dağılmıştı.