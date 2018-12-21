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Belçika Başbakanı Michel'in istifası kabul edildi

Belçika Kralı Philippe'in, hakkında yapılan güven oylamasını kaybeden Başbakan Charles Michel’in istifasını kabul ettiği öğrenildi.

21 Aralık 2018 Cuma 23:36
Belçika Başbakanı Michel'in istifası kabul edildi

Belçika Kralı Philippe Leopold Lodewijk Maria, Belçika Başbakanı Charles Michel’in Federal Parlamentoda güven oylamasını kaybetmesinin ardından sunduğu istifa dilekçesini kabul etti. Kral Philippe’in, Başbakan Michel’in istifasını kabul etmesine rağmen erken seçimin henüz gündemde olmadığı kaydedildi.

İstifa eden Başbakan Michel’in oluşturduğu hükümetin, Birleşmiş Milletler (BM) Küresel Göç Mutabakatı'na destek vermesi sonucu ülke siyasetinde kriz yaşanmıştı. Michel'in mutabakata destek vereceğini açıklamasının ardından 3 partili koalisyonun milliyetçi ortağı Yeni Flaman İttifakı (N-VA) koalisyondan ayrılmıştı.

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Haber Tarihi: 21 Aralık 2018 Cuma 23:36
  1. belçika

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